Música clàssica 2016: l’any que va acabar amb una ‘Elektra’ històrica

La cronologia té a vegades aquestes coincidències: l’home que, oficiosament, va obrir l’any musical a Catalunya, Gustavo Dudamel, és el mateix que obrirà, urbi et orbi, el 2017. Per descomptat, els milions d’espectadors que veuran el Concert de Cap d’Any de Viena no hauran d’enfrontar-se a la música de Messiaen, però cal preguntar-se si l’hedonisme dels valsos i polques de la família Strauss no és un plaer tan culpable com la voluptuositat exacerbada de la Turangalîla-Symphonie del compositor francès.

Si el 2016 començava amb nom de director d’orquestra veneçolà, ha acabat amb nom de mite grec: Elektra. Les representacions al Gran Teatre del Liceu de l’òpera de Strauss han tingut l’aire indiscutible de fita històrica gràcies a l’alineació perfecta d’obra, muntatge (de l’enyorat Patrice Chéreau), direcció musical i repartiment (encapçalat per una abracadabrant Evelyn Herlitzius). Alegries d’aquesta mena, o la generada per un Capvespre dels déus amb què Iréne Theorin va dur de forma gloriosa el Ring wagnerià a la seva incendiària conclusió, són més remarcables encara atesa la mediocritat que sovint s’empara de les propostes de repertori italià. Ben significatiu en aquest sentit és que la versió en concert de l’ Otello de Rossini escombri en el record les representacions de l’homònim verdià. D’altra banda, La flauta màgica en la desbordant producció de Barrie Kosky ha sigut el hit multimèdia de l’any. Ara bé, que un arbre, Written on Skin de Benjamin, no ens amagui el bosc: la prudència segueix manant al coliseu de les Rambles.

Figures duplicades

Al costat d’aquestes cites, hem tingut l’habitual desfilada de figures de tota mena: Valery Gergiev, Anne-Sophie Mutter, Juan Diego Flórez, Lang Lang, Daniel Barenboim, Philippe Jaroussky o un Jonas Kaufmann abans de ser afectat per un nou atac de cancel·litis. Alguns noms els hem tingut per duplicat, però ningú es queixarà que John Eliot Gardiner i l’excels Cor Monteverdi tornessin amb la Passió segons sant Mateu de Bach després de la Missa en do menor de Mozart. Més curiosa va ser la doble visita de la poc assídua Filharmònica de Viena, encara que el primer concert s’emmarqués dins la programació d’un creuer de luxe, un efecte gens indesitjable de la invasió turística de la ciutat. Fidel a la Schubertíada de Vilabertran, Matthias Goerne també s’ha deixat veure per Barcelona amb un Winterreise que no va ser del gust de tothom, no per culpa del baríton alemany, escruixidor com sempre, sinó de les hipnòtiques projeccions dissenyades per William Kentridge.

Aniversaris varis

Tot any té els seus aniversaris, i el 2016 hem tingut l’Any Granados (el centenari de la seva mort) amb resultats moderats: esperem que el nou Any Granados (2017, 150è aniversari del naixement) vingui amb una mica més d’alegria. El Festival de Peralada bufava 30 espelmes refermant-se en la seva aposta per l’òpera i els grans noms de la lírica, l’Orquestra Camera Musicae ha arribat consolidada a la seva primera dècada d’activitat, i l’Orfeó Català ha festejat els 125 anys amb un relleu en la seva direcció artística, amb Simon Halsey, un referent en el sector, assumint el repte de dur el cor cap a noves fites amb una forma de treball, amb una presència més intermitent, diferent de la vigent fins ara. Ja que parlem de titularitats, Wagner i Strauss han sigut dues de les perles de l’etapa de Josep Pons al Liceu, mentre que Kazushi Ono encara ha de deixar la seva empremta a l’OBC.

365 dies no donen prou perspectiva per visualitzar amb prou nitidesa canvis tectònics, però a simple vista s’han detectat una profusió de concerts de bandes sonores (amb projecció de pel·lícules o sense) i una aposta més alta per la música antiga, amb els contratenors situats ja com a part de ple dret de l’star system vocal. Més motiu d’esperança és el sorgiment de noves iniciatives editorials, com Ficta, Beltempo Records o Seed Music, que aposten per la música i els músics del país, un nou cicle com BCN Clàssics, o el petit festival que va engegar Vespres d’Arnadí, bon recordatori que aquí la música antiga va molt més enllà de la figura (excepcional, sens dubte) que rep la màxima atenció mediàtica i institucional.

En acomiadar l’any que mor, és de justícia recordar algunes de les defuncions més significatives, perquè la clàssica també ha tingut morts sentides. Esmentem-ne només dues, Pierre Boulez i Nikolaus Harnoncourt, perquè, amb aportacions diametralment diferents, la seva desaparició marca el final d’una època.