Música i energia ‘furera’ per ajudar els refugiats

Cada vegada són més els artistes que participaran a Casa nostra, casa vostra, el macroconcert en favor de les persones refugiades que se celebrarà al Palau Sant Jordi l’11 de febrer. Els organitzadors van presentar ahir el cartell complet amb una cinquantena de músics, i encara estan pendents de confirmar algunes incorporacions més. Als noms que es van fer públics fa dues setmanes -Lluís Llach, Sílvia Bel, Manolo García, Macaco i Sílvia Pérez Cruz- se n’hi sumen d’altres com Txarango, Antonio Orozco, Sopa de Cabra, Amaral, Los Chichos, Roger Mas, Paco Ibáñez, Joan Dausà i Marina Rossell, entre molts d’altres. Abans que s’anunciessin els noms dels participants, ja s’havien venut més de 5.000 de les 15.000 entrades que s’han posat a la venda.

“No ens esperàvem que es rebés tan bé”, diu Ruben Wagensberg, el coordinador de la campanya que dona títol al concert i que també compta amb la col·laboració de l’ARA. “Ara ve el tram fort i és on hem d’estar més atents. El Sant Jordi ha acollit actes molt importants i ha sigut el símbol de moltes lluites”, afegeix Wagensberg. L’Ajuntament cedeix l’espai de manera gratuïta i la producció va a càrrec dels responsables del festival Primavera Sound. “Mentre estem aquí parlant, hi ha gent que pateix” -explica Abel González, un dels programadors del Primavera Sound-. Està sent tot fàcil gràcies a la col·laboració de tothom. Més que haver de convèncer algú, ens hem trobat gent que buscava un canal per expressar-se”.

Casa nostra, casa vostra compta amb la col·laboració d’una altra entitat musical destacada: el Canet Rock. Com que Joan Manuel Serrat no podrà ser al Sant Jordi, s’han encarregat de l’enregistrament d’una versió col·lectiva de Mediterráneo, arranjada per un altre dels participants, Manu Guix, i del videoclip i d’un tema final que la directora general de Canet Rock, Gemma Recoder, no va voler avançar perquè sigui una sorpresa per al públic. “Amb el temps ens preguntarem «Com vam permetre que passés això?»”, afirma Recorder sobre el drama diari que viuen els refugiats. “El moment és ara i, per desgràcia, també serà el tema dels pròxims mesos. Hi ha massa hipocresia a l’esfera política. Esperem que el concert pugui remoure el debat i que es produeixin accions reals”, diu Macaco.

La potència de La Fura dels Baus

El concert no serà només una successió d’actuacions: tindrà un relat, el d’una persona que ha de marxar de manera forçosa del seu país i que es troba les fronteres d’Europa tancades. Aleshores les seves vides queden “aturades”, tal com han titulat les històries de refugiats que es poden llegir a la pàgina web de la campanya. Aquesta història estarà teixida amb cançons pròpies dels diferents artistes, versions, vídeos i petites actuacions teatrals. A més, els temes estaran aixoplugats per una direcció escènica potent, signada per un dels directors artístics de La Fura dels Baus, Carlus Padrissa. “La nostra missió és crear un embolcall per al concert i que tingui una dinàmica. Parlem d’una escenografia molecular: hi haurà 36 globus que són com petits nuclis i que adoptaran diferents formes. Els mouran els 50 cantants de la Coral Càrmina”, explica Padrissa.

No és la primera vegada que La Fura de Baus aborda la temàtica dels viatges i la immigració. Padrissa recorda que és un element que també van introduir a l’espectacle Mediterrani, mar olímpic, creat per a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona: “Més de mitja humanitat va veure un mar de sang, un mar on els desposseïts mostraven els seus morts”. També faran un rostre gegantí fet amb persones que podrien ser refugiats. “Un dels conceptes amb què treballem és el de l’entropia: tot està estable fins que de cop es desballesta”, subratlla Padrissa.

A la vista de l’allau de talent que pujarà a l’escenari del Sant Jordi, el director de La Fura tindrà molta feina i serà difícil que el concert duri només les dues hores previstes. També s’hi podran escoltar la música i les veus d’altres artistes i grups com ara Aziza Brahim, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Cheb Balowski, el 1st African Gospel Choir, la Companyia Elèctrica Dharma, Santi Balmes, Gossos, Jofre Bardagí, Feras Almalat, Gemma Humet, Judit Neddermann, Sílvia Comas, Núria Graham, Pemi Fortuny, Bonobos, Lucrecia, Gertrudis, Lax’n’Busto, Itaca Band, La Sra. Tomasa, Clara Peya, Guillem Roma, Oriol Barri, Joan Masdéu, Sara Pi, Edna i Kathy Sey, Anna Roig, Andrea Motis, Elena Gadel, Ivette Nadal, l’Orquestra Simfònica de l’Esmuc i els Peripatètics de Merlí. No tot serà música, ja que també hi actuaran la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.

“Els músics cantem a l’amor i la mort, però a vegades et falta tenir una causa justa que et lligui a la societat”, conclou Joan Dausà, que actuarà al concert després d’haver presentat en places de Barcelona, Sabadell, Girona, Tarragona i Lleida el tema Com plora el mar, que ha compost per donar suport a la campanya.

Una campanya multitudinària

El concert del Palau Sant Jordi és un dels punts culminants de la campanya Casa nostra, casa vostra, que compta amb la col·laboració de centenars de persones -la xarxa de voluntaris és de més de 300- i diversos col·lectius, moviments socials, ONG i empreses culturals d’arreu del territori. Els actes van arrencar al desembre i es prolongaran fins al febrer. Un altre dels punts àlgids serà una manifestació el 18 de febrer, amb l’objectiu que sigui la més massiva a Europa des que va esclatar el drama dels refugiats. Des del 2000 han mort més de 30.000 persones al Mediterrani i, segons els últims informes de l’ONU i l’ACNUR, hi ha 290 milions de persones al món que han hagut de marxar de casa de manera forçosa per buscar un futur millor en altres països. La campanya també donarà visibilitat a deu d’aquests casos amb la docusèrie Vides aturades, que es podrà veure a TV3 de l’1 al 10 febrer.