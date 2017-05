La renovació d'un edifici holandès del 1960 guanya el premi Mies Van der Rohe

Els estudis holandesos NL Architects i XVW Architectuur s'han proclamat avui guanyadors del premi Mies van der Rohe pel seu projecte de renovació d'un edifici d'apartaments del 1960 d'Amsterdam que estava en ruïnes. El projecte, batejat com a deFlat i seleccionat d'una llista de 355 obres d'arreu d'Europa, va consistir en reformar un dels blocs de pisos més grans d'Amsterdam que estava a punt de ser enderrocat. Aquesta és la primera vegada que el premi recau en un projecte de renovació d'un edifici ja existent.

Els estudis van impulsar una reforma basada en el concepte de 'do it yourself' (fes-t'ho tu mateix) per reconstruir l'estructura i les àrees comunes de l'edifici, però van deixar que els inquilins de cada apartament supervisessin la reforma de les seves llars. Es tracta d'una pràctica similar a la que va proposar l'estudi britànic OMMX per a un projecte del nord de Londres titulat Naked House. De fet, l'estudi NL Architects ja va ser guardonat el 2005 amb el Mies van der Rohe a arquitectes emergents.

L'estudi belga MSA/V+ ha rebut el premi a arquitectes emergents del 2017 per un projecte de construcció d'habitatges a una àrea propera a Brussel·les. La seva obra ha aconseguit, segons el jurat, el rol dual de "representar l'esquema de revalidació urbà amb un punt de referència a l'entrada de la ciutat i, alhora, construir apartaments exemplars per a les famílies nombroses".

El premi Mies van der Rohe és el guardó d'arquitectura més prestigiós d'Europa i està dotat amb 60.000 euros. La cerimònia d'entrega del premi tindrà lloc el 26 de maig al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona. Anteriorment, el reconeixement ha recaigut en l'estudi Baorzzi/Veiga pel projecte de la Filarmònica de Szczecin, l'obra conjunta de Henning Larsen, Batteríid i Olafur Elíasson al centre de conferències i concerts de Reikjavik i el Neues Museu de Berlín, dissenyat per Julian Harrap i l'estudi David Chipperfield.