260x366 Nao Albet rescata un Beckett inèdit amb la BCN216 / L’AUDITORI Nao Albet rescata un Beckett inèdit amb la BCN216 / L’AUDITORI

L’encàrrec de la nova producció de L’Auditori va ser al pack pare i fill, que mai havien treballat junts. David Albet i Nao Albet personifiquen dins una sola família la unió de la música contemporània i el teatre que busca el cicle multidisciplinari Escenes a l’auditori barceloní. La primera selecció de partitures escenificables la va fer el pare, el flautista i director del grup instrumental BCN216. La tria final ja va ser decisió de l’actor i director, que va escollir una obra radiofònica de Samuel Beckett poc coneguda, titulada precisament 'Words & Music'.

El 1961 l’obra es va estrenar a la BBC, però no va ser fins dècades després, amb música del compositor nord-americà Morton Feldman, que Samuel Beckett en va quedar satisfet. La versió del 1987 és la que han agafat els Albet per aixecar un muntatge que explora el procés de creació. “L’obra té un argument molt críptic a priori. Quan es va estrenar a la ràdio no devien entendre res”, admet Nao Albet, en un descans dels assajos. L’espectacle de moment només es podrà veure en tres funcions, de divendres a diumenge a L’Auditori.

Un combat de la raó i l’emoció

Beckett va convertir les paraules i la música (Words & Music, en anglès) en dos personatges, el Bob i el Joe, que treballen a vegades junts i a vegades enfrontats amb l’objectiu de produir cançons, interludis musicals, lírica... “És el desdoblament de la raó i l’emoció -explica Albet-, una representada per la paraula i l’altra per la música, que és un element més emocional i sensorial”. L’actor escenifica les paraules i els set músics de la BCN216 -piano, flautes, vibràfon, violí, viola i violoncel- interpreten la partitura. Hi ha un tercer personatge, Croak, que Nao Albet veu com un artista-déu-creador que és qui llança els temes sobre els quals han d’inspirar-se, però són temes tan “tòxics i foscos que el porten a la seva pròpia mort”, revela el director.

A més de Nao Albet, hi participen l’actor Jordi Figueras i la ballarina Anna Hierro, que dona cos a la música i als records del creador. I el director encara ha comptat amb l’escenògraf Max Glaenzel per imaginar l’espai escènic, un espai oníric que, amb tubs, venes i sang, s’acaba convertint en el cervell de l’artista.