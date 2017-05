260x366 Neix Més Llibres, el nou segell de Bromera des de Barcelona Neix Més Llibres, el nou segell de Bromera des de Barcelona

Estan a punt de sortir d’impremta El venut, de Paul Beatty, la novel·la que va guanyar el prestigiós Man Booker Prize el 2016, i Tafanejar, un recorregut per algunes de les millors llibreries del món explicat per autors de renom com Elif Shafak, Ali Smith, Iain Sinclair, Stefanno Benni i Jordi Puntí. Seran els dos primers títols del segell Més Llibres, vinculat a Bromera, que es comercialitzaran el 22 de maig, i abans que acabi l’any n’arribaran quatre més. “El projecte neix a partir d’una proposta a Josep Gregori, de Bromera, basant-me en una idea que és força popular al món anglosaxó, i que consisteix a ocupar-me d’una col·lecció amb una certa autonomia de l’editorial amb què està vinculada”, comenta Ricard Vela, que tirarà endavant el projecte des de Barcelona i no des d’Alzira, on té la seu Bromera. Vela té una llarga experiència com a editor a Plaza & Janés, Cercle de Lectors, La Campana, Bromera i Plataforma. També ha traduït per a Angle i Àtic dels Llibres, i actualment fa classes al màster d’edició de la Universitat Autònoma de Barcelona.

“A diferència del que es comenta generalment, nosaltres tenim la convicció que no hi ha massa llibres en català -diu-. Al contrari: en falten. Se n’han de fer més, i de bons. Com deia Houellebecq, cal una ampliació del camp de batalla: hi ha autors que no es publiquen mai en català i gèneres que rarament trobem representats en la nostra llengua, com ara el llibre narratiu de no-ficció”. En el primer apartat trobem el llibre de Paul Beatty, “una novel·la satírica contra el racisme i un festival pirotècnic lingüístic que calia poder llegir en la nostra llengua”. En el segon, “les memòries d’una nord-americana de 35 anys que té una història apassionant per explicar”: sortirà l’any que ve, però de moment Vela no en vol donar més detalls.

El 15 de juny arribarà un segon duet de títols. Diari d’un lladre d’oxigen, unes memòries anònimes que van fer furor quan van aparèixer en anglès el 2006, i una antologia de Narracions extraordinàries, de Joan Santamaria i Monné (1884-1955). “Fa vuit dècades que no es reeditava un llibre sencer de Santamaria -recorda-. La literatura catalana no va sobrada de mestres contemporanis. Els seus contes, influïts per Edgar Allan Poe, són molt bons”. Ricard Vela promet que Més Llibres també s’ocuparà de publicar autors catalans vius: “De moment encara els estem buscant”.