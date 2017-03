Neix el Palo Market Fest, un festival de cultura emergent

La fàbrica Fabra i Coats de Barcelona acollirà el Palo Market Fest, un nou certamen itinerant i multidisciplinari que busca el diàleg entre disciplines artístiques, des de la dansa i el teatre fins a la música, la gastronomia, el disseny o la fotografia. Serà el germà gran del Palo Alto Market, el mercat del Poblenou que pren el nom del recinte fabril on se celebra el primer cap de setmana de cada mes i que ofereix gastronomia, disseny i parades de productes hipster. La nova proposta serà una “maduració” d’aquell projecte: “Va més enllà del mercat per d’oferir un nou concepte de festival cultural”, explica Pedrín Mariscal, director de la cita. Del 28 al 30 d’abril el Palo Market Fest arribarà a la Fabra i Coats de Barcelona, i al juny celebrarà una altra edició a Sant Adrià. Al maig viatjarà a València i més tard a Madrid.

L’objectiu del festival és descentralitzar la cultura, acostar-la als barris a un preu popular (val 9 euros), potenciar el talent jove de la ciutat i a la vegada “sorprendre i oferir un esdeveniment inèdit”, segons la directora de patrocini, Paula Mariscal. Asseguren que hi haurà 100 músics, 200 dissenyadors i artesans i, en total, 400 creadors.

De Los Corderos a Ceviche 103

Entre les companyies de renom del sector de les arts escèniques que hi participaran hi ha La Veronal, que presentarà la peça Equal elevations - que ja els ha portat per escenaris d’arreu d’Europa-, Los Corderos i Za! -que interpretaran Afasians, un espectacle en format de conferència que tractarà temes com la destrucció del jo (i que els ha valgut el premi Ciutat de Barcelona 2016)- i Seward, que oferirà una performance fruit d’una experimentació musical “que va molt al límit”, segons assegura Paula Mariscal. També hi haurà “grans músics sense grans noms” que compartiran escenari, afegeix, com Victor Mirallas i Adala, Nakany Kanté, Clara Rueda i Tee Amara o Bearoid i Museless; i d’altres de més coneguts, com l’ex d’Ojos de Brujo Marinah i Chicuelo.

Com al Palo Alto, altres disciplines com el disseny i les tendències urbanes també tindran la seva paradeta al Palo Market Fest: botes artesanes, joies de fusta, motos, bicicletes vintage i fins i tot perruquers. En el sector gastronòmic hi haurà vint food trucks i deu xefs de la ciutat que sortiran al carrer per “democratitzar el bon menjar, que es pugui menjar amb les mans i que sigui a un preu popular”, explica el fundador del restaurant de menjar peruà Ceviche 103, Gary Llempén. La fusió i la cuina exòtica hi tindran protagonisme amb els restaurants Antigua de México, Masala 73 i Final Feliç.

L’organització del Palo Market Fest vol que el festival tingui continuïtat i no descarten afegir més destins a la llista, però demanen el suport de les administracions públiques. “Vull pensar que es lluitarà per consolidar un festival que treballa per fer visible el talent i la cultura”, afirma Pedrín Mariscal.