10 propostes culturals per al cap de setmana

Neix el nou festival UtopiaMarkets Poesia

Del 17 al 19 d'abril. Barcelona

El juny passat es va descobrir un nou espai fabril als barcelonins gràcies a l’Utopia Photo Market. Es tractava d’un mercat cultural dedicat a la fotografia situat en un edifici modernista del 1906, al Poblenou, que ha sigut rebatejat com a Utopia 126 (Cristóbal de Moura, 126). Ara, amb la marca UtopiaMarkets, s’obre un altre mercat dedicat a la poesia. Tindrà lloc aquest cap de setmana i comptarà amb la participació d’ una seixantena de poetes, poetes visuals, editorials i revistes objecte que estaran venent les seves obres en les diferents parades del mercat. Poetes com Antoni Clapés, Víctor Obiols, Joan Margarit, Marta Pessarrodona, Josep Pedrals, Cuca Canals, Víctor Sunyol i Flavia Company, entre d’altres, participaran en activitats del mercat, on també recitaran actrius com Ariadna Gil, Chantal Aimée i Montse Guallar. Hi haurà videoart, música, performances, taules rodones, presentacions de llibres, coaching per a escriptors i tallers de poesia. El cap de setmana que ve se serà el torn, per segon any, del festival de fotografia.

'Incerta glòria' arriba als cinemes

Agustí Villaronga presenta la seva esperada adaptació de la novel·la de Joan Sales. Aquest cap de setmana arriba als cinemes 'Incerta glòria'. Amb un pressupost de 3,7 milions d’euros, el film és la gran esperança del cinema català per repetir la gesta de Pa negre, que el 2010 va batre rècords de taquilla (per a un film en versió original catalana) i va arrasar als Goya i els Gaudí. “Soc conscient que hi ha similituds entre les dues pel·lícules -matisa el director-. Repetim Isona Passola i jo, adaptem un gran autor català... I totes dues parlen de la pèrdua d’ideals, però a Pa negre em centrava en el món infantil i l’època de la postguerra, no en la Guerra Civil. Jo les veig molt diferents”.

La crítica d''Incerta glòria'

540x306 ‘Incerta glòria’ alça el vol per damunt de l’ombra de ‘Pa negre’ / FRANCESC MELCION ALPHA ‘Incerta glòria’ alça el vol per damunt de l’ombra de ‘Pa negre’ / FRANCESC MELCION ALPHA

Torna el Festival de Jazz de Terrassa

Fins al 2 d'abril. Diversos espais de Terrassa



Ja està en marxa el Festival de Jazz de Terrassa, un aparador de l’actualitat d’aquest estil musical que comptarà amb projectes inèdits i presentacions discogràfiques per descobrir i gaudir de la música en directe. Hi haurà concerts a la Nova Jazz Cava i a l’auditori del Centre Cultural de Terrassa; sessions matinals en places i parcs amb un cartell original; i terrasses, patis i bars que formen part de la ruta Menjazz. També es faran exposicions, sessions de cinema, un concurs fotogràfic i swing ballable.

L’art transgressor d’Antoni Padrós

Filmoteca de Catalunya. Fins al maig

La Filmoteca de Catalunya ha inaugurat Antoni Padrós. Pertorbador de consciències, una mostra del treball com a pintor i com a cineasta d’aquest artista egarenc. L’exposició fa un recorregut complet per la trajectòria de Padrós, des dels seus inicis com a pintor fins a l’actualitat. La intenció és reflectir la capacitat transgressora que aquest artista ha mantingut al llarg de tota la seva vida, primer sota l’asfíxia de la dictadura i, a partir de la Transició, en la democràcia.

Un repàs pel ric llegat de l’Edat Mitjana

CaixaForum. Fins al 18 de juny



L’exposició Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British Museum, que es pot veure al CaixaForum de Barcelona, proposa una nova lectura sobre l’època medieval que, en línies generals, designa el període de la història d’Europa comprès entre els anys 400 i 1500 dC. Es tracta d’una època de grans desequilibris socials entre la vida ostentosa de les classes altes i la misèria i l’analfabetisme de la resta de la població. Malgrat això, l’edat mitjana també va comportar uns canvis polítics, econòmics, artístics i culturals enormes que encara avui podem veure: castells, catedrals, obres d’art, objectes artesanals i fins i tot paraules. L’exposició mostra precisament aquests tresors i aquesta cultura material a través de cinc àmbits: la formació d’Europa, el poder reial, la vida a la cort, l’Església, la vida a les ciutats i el llegat.

540x306 El CaixaForum recupera els colors de l’Europa medieval El CaixaForum recupera els colors de l’Europa medieval

Dia Mundial de la Poesia amb Antònia Vicens

21 de març

El pròxim 21 de març se celebra el Dia Mundial de la Poesia i per aquest motiu l’Institut de les Lletres Catalanes (ILC) ha impulsat al voltant de 250 actes arreu dels territoris de parla catalana, a càrrec de diferents poetes i lectors i en diferents llengües. Com cada any, es fa la tria d’un autor o autora a qui se li encarrega un poema que després és traduït a nombroses llengües, mostrant la riquesa mundial de la poesia en un joc de tornaveu poètic de gran extensió territorial. L’escollida d’aquest any és l’escriptora mallorquina Antònia Vicens, que ha publicat llibres com ara 39º a l’ombra -guanyadora del Premi Sant Jordi de novel·la l’any 1967-. L’acte central de la festa es farà a l’Arts Santa Mònica a les 19 h i, entre d’altres, hi haurà diferents lectures del poema en diverses llengües.

540x306 Antònia Vicens / ISAAC BUJ Antònia Vicens / ISAAC BUJ

La millor música ‘indie’ amb el Let’s Festival

Fins l'1 d'abril. Hospitalet de Llobregat

Arriba el Let’s, el festival de música indie de l’Hospitalet de Llobregat. Entre les més de vint propostes que inclou la cita -que té lloc a la Sala Salamandra-, destaquen els concerts de Sexy Zebras (18 de març, 21 h), Guadalupe Plata (24 de març, 20.30 h) i Fuel Fandango (25 de març, 20.30 h). També hi haurà representació catalana amb propostes com la del grup Barbott (1 d’abril, 21 h).

Festival de titelles al Poble Espanyol

18 i 19 de març. Poble Espanyol



El Poble Espanyol acull aquest cap de setmana la 8a edició del Festival de Titelles de Barcelona: 14 espectacles, 5 d’ells estrenes, i més de 70 funcions. Entre les estrenes, trobem El viatge dels tres porquets, de Titelles Vergés, i Circ Llull, de Micro Troupe (demà a partir de les 10 h del matí).

540x306 Matito Matito

Juan Magán al festival del Mil·leni

Palau Sant Jordi. Diumenge

El Festival del Mil·leni encara la seva segona part de l'any amb un concert insòlit, la gira conjunta de Gente de Zona i Juan Magan, que aquest diumenge actuen al Palau Sant Jordi. Per als amants de la música llatina sonaran les cançons més populars en algunes radiofórmules, com 'La Gozadera', 'Traidora' o 'Bailando' al costat dels hits de Juan Magan com 'Electro Latino', 'Bailando por Ahí' i 'Ella No Sigue Modas'.

Carmina Burana torna a Barcelona

Teatre Tívoli. Del 16 al 26 de març

L’obra més representada de La Fura aterra de nou a Barcelona, després recórrer tot el món i de ser vista per més de 150.000 espectadors des del 2009, torna a Barcelona. Carlus Padrissa dirigeix un espectacle de l’obra de Carl Orff des d’una perspectiva capaç de captar l’interès de tots els públics. La proposta manté el format reduït, amb una orquestra de deu instruments, tres sopranos, dos barítons i un contratenor, juntament amb el cor de la Polifònica de Puig-reig i set ballarines de dansa contemporània. Més de 60 artistes en escena per fer gaudir als espectadors d’una de les cantates més populars del segle XX.