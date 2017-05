Netflix produirà la 'pel·lícula maleïda' de Borja Cobeaga, 'Fe de etarras'

La plataforma Netflix ha anunciat el començament del rodatge de la seva segona pel·lícula original espanyola, 'Fe de etarras', una comèdia escrita i dirigida per Borja Cobeaga, el coguionista d''Ocho apellidos vascos' que portava anys intentant tirar endavant sense aconseguir trobar finançament. Cobeaga ja havia abordat les converses de pau entre l’Estat i ETA que es van frustrar a finals del 2006 amb l’atemptat al pàrquing de Barajas a 'El negociador'. Cobeaga assegura que 'Fe de etarras', en canvi, "és com 'Friends' però en un pis franc".

El director i guionista ha explicat que el guió ha evolucionat des que va començar a donar-li voltes a 2004, quan dirigia el programa d'humor 'Vaya semanita'. El 2009, després de l'estrena de 'Pagafantas', Cobeaga va començar a intentar moure-ho, però el tema (ETA) encara aixecava ampolles. "No era fàcil fer humor sobre ETA, però el context ha canviat des que la banda no està activa i el que abans era provocador, ara es porta millor", ha assenyalat el director, que subratlla que l'actualitat ha canviat "la perspectiva" del film.

Javier Cámara, Julián López, Miren Ibarguren i Gorka Otxoa formen el repartiment del film, que Cobeaga ha escrit al costat de Diego San José, coautor també d''Ocho apellidos vascos' i la seva seqüela catalana.

'Fe de etarras' transcorre en el càlid estiu de 2010 en una petita capital de província espanyola. Un peculiar i disfuncional comando format per un veterà que està desitjant demostrar que no és un covard (Cámara), una parella de la qual depèn la continuïtat de la banda (Ibarguren i Otxoa) i un manxec que es creu Chuck Norris (Julián López) s'atrinxeren en un pis a l'espera de rebre una trucada, que sembla que mai arriba, per passar a l'acció. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol arrasa al Mundial de Sud-àfrica i tot el país ho celebra al seu voltant.

Tot i que la trama es desenvolupa en "una ciutat de províncies", el rodatge es prolongarà durant cinc setmanes a Madrid i voltants. La major part transcorrerà a l'interior d'aquest pis franc on els etarres esperen la trucada que no arriba, mentre fora es viu "la major explosió d'espanyolitat imaginable", per la final del Mundial.

La pel·lícula està coproduïda per Mediapro i s'estrenarà properament de forma simultània en els 190 països on Netflix opera. Cobeaga assegura estar molt il·lusionat amb el projecte, tot i que la pel·lícula no s'estrenarà en cinemes. "Ho hem fet amb absoluta llibertat, és una cosa que valoro de Netflix, cada vegada estima més el procés de fer la pel·lícula i aquest no ha pogut ser millor", assegura.

Netflix remou els fonaments del cinemaNetflix va estrenar a l'octubre passat la seva primera pel·lícula espanyola, '7 anys', i acaba de llançar la seva primera sèrie espanyola, 'Las chicas del cable'.