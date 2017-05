“No callarem”: músics per la llibertat d’expressió

Albert Pla, Mishima, Txarango, Fermin Muguruza, Za! i Maria Arnal i Marcel Bagés són alguns dels participants en el concert per la llibertat i contra la censura #NoCallarem, que se celebrarà diumenge al parc Gran Sol de Badalona, d’onze del matí a onze de la nit. Els músics es mobilitzen farts d’una allau de denúncies i sentències judicials com la que ha condemnat el raper mallorquí Valtonyc a tres anys i mig de presó.

Precisament el judici a Valtonyc és l’origen del naixement del col·lectiu No Callarem per la llibertat d’expressió i contra la censura, una plataforma que aplega l’Ateneu Popular de 9 Barris, l’associació RAI, el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!), la promotora artística The Good Good, l’Ateneu La Torna, la promotora musical Alicia Música, el Sindicat de Música-COS i Defensem els Drets Humans, entre d’altres.

L’objectiu del concert, d’accés lliure i gratuït, és doble. “Per una banda, recaptar fons per ajudar encausats com Valtony. Per l’altra, fer d’altaveu d’una lluita per la llibertat d’expressió”, va explicar ahir una de els portaveus de No Callarem, Mireia Carulla. Una campanya de micromecenatge a través de Goteo encara activa serveix per cobrir les despeses del concert i per crear un fons comú per a les necessitats de les persones afectades. Perquè, com assenyala Mar Merino, de The Good Good, “no és més per a artistes, perquè demà li pot passar a qualsevol persona”. “El concert és el primer pas, però no serà l’únic”, afegeix Merino.

Al parc Gran Sol, al barri badaloní de Llefià, hi haurà dos escenaris. Un acollirà actuacions d’un quart d’hora d’una vintena de grups i artistes i l’altre serà un 'soundsystem'. També hi haurà un punt d’informació on es podrà col·laborar amb la campanya solidària. “Ho fem al parc Gran Sol perquè és un espai obert aconseguit amb lluites veïnals, i perquè a Badalona estan passant coses que ens agraden”, recorda Carulla. De fet, l’Ajuntament badaloní és un dels col·laboradors en el concert, juntament amb l’Associació de Veïns Joan de Llefià Gran Sol, Rereguarda En Moviment, la CUP nacional i Barcelona en Comú.

El cartell del concert reflecteix una gran diversitat estètica, que va del pop de Mishima al metal de Ktulu i del blues-rock d’ A Contra Blues a la col·laboració entre Ovidi3 i F ermin Muguruza. En la causa per la llibertat d’expressió no hi ha diferències estètiques. “Fa cinquanta anys hi havia pintades demanant la llibertat d’expressió, i encara no s’ha esborrat”, diu Willy Espejo, vocalista de Ktulu. “Si els artistes no podem explicar coses sense la por a ser condemnats, no estem en un estat de dret, i cal que la societat s’adoni que hi ha molt camí a fer”, adverteix el trompetista de jazz Raynald Colom. Per a la cantautora nord-americana Tori Sparks, “és important que la campanya segueixi després del concert”.

Els grups i els horaris del concert



11.30 h. Xebi SF

12 h. Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach

12.30 h. F.R.A.C

13 h. Tori Sparks

13.30 h. Maika Makovski

14 h. Chundarata

14.30 h. Elgio

15 h. Che Sudaka

15.45 h. Ovidi3 + Fermin Muguruza

16.15 h. Albert Pla

16.45 h. Raynald Colom + Nico Roig + Seward + Blood Quartet

17 h. Javier Gallego + Raynald Colom & Co

17.30 h. A Contra Blues

18 h. Valtonyc

18.30 h. Lágrimas de Sangre

19.15 h. Maria Arnal i Marcel Bagés

19.45 h. KOP

20.15 h. Ktulu

20.45 h. Mishima

21.15 h. Green Valley

21.45 h. Txarango

22.15 h. Za!