Nou noms propis del Sónar i tot un congrés de realitat virtual

La 24a edició del Sónar comença aquest dimecres amb la posada en marxa del Sónar+D i la sessió de DJ de Björk, i acabarà diumenge a L’Auditori amb la interpretació de l’obra Death speaks de David Lang a càrrec de Stargaze i Nico Muhly. Com és habitual, l’activitat es concentrarà de dijous a dissabte al recinte firal de Montjuïc i només divendres i dissabte a la Fira Gran Via 2. A continuació deu pistes per entendre què passarà al Sónar 2017.

Anderson .Paak

El present de la música negra

El Sónar sempre ha estat atent a les evolucions de la música negra i aquest any fa una aposta d’altíssim nivell. El nord-americà Anderson .Paak exhibirà l’amplitud del seu neosoul amb la poderosa banda The Free Nationals. Serà divendres al Sónar de Nit.

De la Soul

Història del hip-hop

Els programadors del festival no obliden la història, en aquest cas la del hip-hop. De la Soul, pioners encara en actiu després de 30 anys, presentaran l’àlbum De La Soul and the Anonymous Nobody dissabte al Sónar de Nit.

Arca & Jesse Kanda

L’electrònica màgica

El veneçolà Alejandro Ghersi, més conegut com a Arca, és un dels artistes més personals de l’electrònica del segle XXI. Fidel al Sónar, oferirà un xou audiovisual acompanyat de Jesse Kanda. Serà un dels atractius de dijous al Sónar de Dia.

Masters at Work

Sis hores de ‘nuyorican house’

Louie Vega i Kenny Dope Gonzalez han acceptat el repte de lligar una sessió de sis hores, divendres al Sónar de Nit. Són molt més que la suma del llegat nuyorican del Barrio i el house i el hip-hop. Poques sessions de DJ prometen ser més calentes en aquesta edició del festival.

Thundercat

El baixista prodigiós

El currículum del baixista Stephen Bruner, àlies Thundercat, és inapel·lable: ha treballat amb Erykah Badu, Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Flying Lotus... Però és que, a més, té una carrera pròpia amb meravelles funk com l’àlbum Drunk (2017). La demostració pràctica, dissabte al Sónar de Dia.

Justice

El xou amb toc francès

L’electrònica per a grans audiències està representada aquest any pel duo francès Justice, que dissabte al Sónar de Nit oferiran un xou basat en el disc Woman (2016).

Jlin

L’hora del ‘footwork’

La nord-americana Jerrilynn Patton, que actua divendres al Sónar de Nit, és un dels noms a seguir aquest any. Jlin representa la nova fornada del footwork, un estil que tindrà una altra presència destacada: el pioner RP Boo (dijous al Sónar de Dia).

C. Tangana

El rap madrileny emergent

El Sónar estrena aquest any un escenari diürn, el SonarXS, dedicat als nous sons de l’underground urbà i per on passaran Bad Gyal, Yung Beef i Dellafuente. Però hi ha artistes que ja han transcendit aquest àmbit i que, per tant es programen en altres escenaris. És el cas del raper madrileny C. Tangana, que acaba d’estrenar disc amb una multinacional. Dissabte al Sónar de Dia.

Nicolas Jaar

Entre el silenci i el soroll

Nicolas Jaar referma la fidelitat al Sónar amb l’estrena del disc Sirens (2016) i la que es preveu com una elegant comunió d’ambient i house. La cita, divendres al Sónar de Nit.

Sónar+D

Consolidar el model

El congrés Sónar+D, que comença avui amb la conferència de Björk, consolida l’entitat apuntada l’any passat amb convidats com Kenric McDowell, de Google Artists+Machine Intelligence; Freya Murray, de Google Arts+Culture, i la cineasta Jessica Brillhart, també lligada a Google. Els eixos temàtics són la realitat virtual i la intel·ligència artificial. S’aixecarà una cúpula de 360º per als audiovisuals fulldome.