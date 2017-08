Nou capítol en l’excèntrica història dels KLF

Quan es van conèixer el 1986, Bill Drummond i Jimmy Cauty es van decidir a fer equip per capgirar el panorama de la indústria musical. Vuit anys després es van retirar dels escenaris amb una última excentricitat sonada: van cremar un milió de lliures esterlines en un vaixell abandonat a l’illa escocesa de Jura. Com que van enregistrar la performance, va poder fer la volta al món. Els diners que les flames van devorar eren -segons Drummond i Cauty- els beneficis que havien aconseguit amb els diversos grups que havien impulsat i, poc després, abandonat: The Justified Ancients of Mu Mu, The Timelords, Space i el més conegut de tots, The KLF, que el 1991 va col·locar 3 a.m. eternal i Last train to Trancentral entre els deu singles més venuts a tot el món.

No és estrany que aquestes cançons no siguin recordades: des de l’any 1992, Drummond i Cauty van prohibir la comercialització de la seva música i l’han mantingut fora dels circuits convencionals. Les sigles del grup, KLF, corresponen a Kopyright Liberation Front, una estratègia que posaven en pràctica a través de l’ús generós del sample però també subvertint el panorama musical. Als anuncis críptics amb què van omplir la premsa britànica en diverses ocasions cal afegir-hi les versions extravagants del seu propi repertori -com ara les interpretacions deformades per al programa de televisió Top of the pops o una versió techno metal de What time is love - i el caos que van sembrar a la cerimònia dels Brit Awards del 1992, on havien de rebre el premi al millor disc britànic de l’any per The white room : després d’oferir una relectura trash metal de 3 a.m. eternal, van amenaçar els espectadors amb metralladores i van abandonar el cadàver d’una ovella morta a la festa posterior a la gala amb el missatge “ I died for you - Bon appetit ” [“He mort per vosaltres - Bon profit”].

Quan van haver cremat el milió de lliures el 23 d’agost del 1994 van dir que revelarien el motiu de l’acte piròman exactament 23 anys després. En tot aquest temps, Drummond ha publicat diversos llibres i ha fundat el cor The17, i Cauty ha anat oferint creacions artístiques iconoclastes, com ara segells amb la cara de la reina coberta per una màscara de gas i cuirasses amb smileys pensades per protegir-se de la policia a les manifestacions. Ahir, 23 d’agost del 2017, fidels a la promesa d’explicar per què havien desaparegut, els KLF van donar una resposta -a la seva manera- presentant en una caravana de gelats de Liverpool la seva primera novel·la, 2023, que Malpaso publica dilluns vinent en castellà. Signada amb el pseudònim del primer grup del duet, The Justified Ancients of Mu Mu, la novel·la explica la descoberta d’un llibre titulat 2023: a trilogy, escrit el 1984 per Roberta Antonia Wilson. S’hi mostra un món distòpic dominat per Google i Wikitube, Putin és el nou tsar de Rússia i Michelle Obama, després de presidir els Estats Units, s’ha convertit en model de l’artista Damien Hirst.