Nova fotografia d'Hiroshima després del llançament de la bomba atòmica

El museu Memorial de la Pau d'Hiroshima ha fet públiques 10 fotografies inèdites preses després de l'atac nuclear contra Hiroshima, entre les quals una nova imatge del núvol amb forma de bolet format arran de l'explosió de la bomba atòmica.

Es creu que la foto en què s'observa des de l'aire aquest núvol de fum va ser captada des de l'avió responsable del llançament de la bomba, el B-29 nord-americà 'Enola Gay', quan s'aproximava a la ciutat per confirmar l'abast dels danys.

Entre les fotografies hi ha imatges d'Hiroshima mesos després de l'atac perpetrat pels Estats Units el matí del 6 d'agost del 1945 i que va acabar de manera immediata amb la vida d'unes 80.000 persones. Les imatges de la ciutat, completament arrasada després de l'atac, revelen el buit al qual es van haver d'enfrontar llavors els supervivents, molts dels quals moririen els mesos posteriors a causa de la radiació emesa per la bomba nuclear. Cap a finals del 1945, el balanç de morts s'elevava a uns 140.000, i els anys posteriors les víctimes van seguir augmentant. En una altra foto, realitzada el gener del 1946 i que, aparentment, va ser signada més tard per tres dels tripulants de l''Enola Gay', es marca la localització exacta on va caure la bomba, just al centre d'una ciutat escombrada per la destrucció. Aquestes imatges són una mostra del total de 2.100 que el museu nipó va obtenir de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units i dels museus de la Força Aèria i de la Marina.

Després de l'atac sobre Hiroshima, els Estats Units van llançar una segona bomba nuclear, el 9 d'agost del 1945, sobre la ciutat de Nagasaki, cosa que va forçar la capitulació del Japó 6 dies després i va posar fi a la Segona Guerra Mundial. El maig de l'any passat, el llavors president nord-americà, Barack Obama, va fer història en convertir-se en el primer cap de govern dels EUA a visitar Hiroshima, on va retre homenatge a les víctimes malgrat que no va demanar perdó per l'atac.