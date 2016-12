Noves tradicions per Nadal

Parar la taula, cantar nadales, fer cagar el tió. El Nadal és una d’aquelles èpoques en què el pes de la tradició és tan persistent i rutinari que un any es podria confondre amb el següent i ningú ho notaria, si no fos pel recompte de baixes i altes de l’àlbum familiar. Dins d’aquesta roda -deliciosa per a alguns, insuportable per a altres- moltes famílies tenen introduït en el disc dur nadalenc una cita inexcusable amb la cultura. Tot sovint es tracta dels inevitables Pastorets, però hi ha molts més espectacles no centenaris i recomanables que en els últims anys s’han consolidat com una nova tradició.

‘EL LLARG DINAR DE NADAL’

La companyia La Ruta 40 torna per quarta vegada al Círcol Maldà amb una meravella tan delicada, enginyosa, apassionant i adient com El llarg dinar de Nadal. L’obra de Thornton Wilder, del 1931, mostra precisament com s’imposa el pas del temps dins de la família Bayard al llarg de nou dècades i en només 60 minuts de funció: com es mantenen els rituals, com canvien els comensals, com comparteixen alegries i desgràcies, somnis de joventut i frustracions de maduresa, com canvia la societat. Set intèrprets exquisits, una posada en escena impecable. Una petita filigrana que encaixa perfectament al Maldà, fins al 15 de gener.

‘EL CIRC D’HIVERN’ DE 9 BARRIS

La principal escola de circ de Catalunya i fàbrica de creació avant la lettre, l’ Ateneu Popular 9 Barris, dóna carta blanca cada hivern a una companyia perquè creï un espectacle. I ja en van 21. Cada any amb un equip nou i una temàtica i estètica diferents, però amb la garantia d’aquest viver de circ. L’excursió val la pena, les vistes també i, sobretot, el muntatge. Joan Arqué i Joan Ramon Graell dirigeixen a Invisible una troupe de sis artistes que combinen trapezi, escala d’equilibris, roda alemanya i quadrant rus amb guitarra, saxo, percussió, veu i una dramatúrgia que explica, en forma de conte contemporani, la història de la humanitat: un èxode inspirat no només en la crisi dels refugiats, sinó en altres fugides personals i col·lectives. Del 17 de desembre de 2016 al 22 de gener.

PAU RIBA I ‘JISÀS DE NETZERIT’

El que Pau Riba i la banda The Mortimers van ordir, amb Jisàs de Netzerit o Capítol zero de la guerra de les galàxies, són una mena de Pastorets galàctics que beuen de l’imaginari de la tradició catòlica barrejada amb l’univers de Star Wars. I encara afegeixen a la coctelera músiques, referents contemporanis i comentaris de l’actualitat (com El dimoni escurat ). Un concert de Nadales estripat que té una minigira que, per ara, comença demà a Barcelona i acaba el 7 de gener a Olot.

‘EL PETIT PRÍNCEP’ I ‘STILTON’

Les reposicions i els musicals són dos plats imprescindibles del menú nadalenc. El petit príncep i Geronimo Stilton reuneixen les dues categories. Àngel Llàcer i Manu Guix són al darrere del primer espectacle, un èxit brutal gràcies a una adaptació original i unes cançons memorables, una posada en escena poètica i emocionant, i una factura que supera fins i tot els canvis d’actors protagonistes (el primer príncep ja ha canviat la veu!). El muntatge torna per tercer any al Barts fins al 6 de gener. I també torna per tercer any Gerónimo Stilton, però ho fa amb un muntatge nou, dirigit per Lluís Danés, i una aventura enlluernadora, visual i interactiva al Regne de la Fantasia. Al Teatre Condal fins al 29 de gener.

LA NOVA DE... ‘STAR WARS’

El nou spin-off de La guerra de les galàxies ha cobert les necessitats de cinema familiar de crispetes, després del boom d’ El despertar de la força de l’any passat. Hollywood sempre té a punt per a les festes, com a mínim, un blockbuster espaterrant i un parell de cintes d’animació familiar. Els tres últims anys havia sigut la trilogia d’ El hòbbit. De cara als pròxims Nadals us podeu planificar: el 2017 s’estrenarà l’Episodi VIII de Star Wars, el 2018 la segona part d’ Avatar, el 2019 l’Episodi IX de Star Wars i el 2020 Avatar 3. Per Nadal, una franquícia a cada llar.

KARAOKE A L’HELIOGÀBAL

Vàlius ha agafat el relleu de Mishima en el tradicional concert de Nadal de l’Heliogàbal. Per tercer any les “valiubombolles” oferiran el seu karaoke amb “nadales, hits, cançons de Vàlius i tot el que pugui desafinar-se”, però, alerta, a la sala BeGood la nit del 25. El setlist va per ordre alfabètic, d’ Ull per ull d’Adrià Puntí a Island in the sun de Weezer, passant pels Beatles, Enrique Iglesias, Kiko Veneno, Dylan, Ramon i Ramones.

CIRC DE NADAL

Girona té des de fa tres anys el seu Cirque du Soleil particular. Al Pavelló de Fontajau, els creadors del Circ de Figueres hi presenten una dotzena de números internacionals espectaculars dels circs estatals de Mongòlia, la Xina i el Vietnam, entre d’altres. Orient - El Circ dels Reis Mags es podrà veure del 25 al 29 de desembre. Però és que aquest any han doblat l’aposta i se’n van el 6, 7 i 8 de gener a la Tarraco Arena Plaça. Ara bé, si preferiu el circ més a petita escala, els Galindos aquest any instal·len la iurta al pati de la Residència Sant Josep de Mataró (del 27 de desembre fins al 8 de gener) altre cop amb Encara no ho sé, Lola. Circ artesanal amb acrobàcies, roda Cyr, hula-hoop, perxa xinesa, trapezi i llançament de ganivet. Ara, per clàssic, el súmmum de la tradició: el Circo Raluy Legacy (resultat de l’escissió dels germans Raluy) ha plantat la carpa al Port Vell fins al 19 de febrer.