Obre un museu a Sarajevo dedicat als infants que van viure la guerra

"Viure una guerra sent un infant és quan estàs enamorat d'una noia de la classe i a ella la mata una bomba" explica Jasenko, un noi que tenia 15 anys quan va esclatar la guerra de Bòsnia. El seu és un dels testimonis que es poden escoltar a " Museu de la Infància en Guerra", que el passat diumenge va obrir les portes a Sarajevo. La idea de dedicar un museu a la infància va ser de Jasminko Halilovic que també era un nen entre 1992 i 1995 i que ja va publicar el 2013: 'War Childhood: Sarajevo 1992-1995'. El llibre recull milers de missatges sobre la pèrdua d'éssers estimats, la por als franctiradors o la manca de menjar.

El museu reuneix també molts objectes que els testimonis associen amb aquells anys de guerra: un joc d'escacs, una llauna de menjar, sabatilles de ballarina... " Guitarra, monopoli, dominó al soterrani a la llum de les espelmes", explica Alisa que tenia vuit anys durant la guerra. "Quan vaig recollir els testimonis, me'n vaig adonar que la gent tenia tendència a connectar els seus records amb certs objectes físics, i que aquests objectes eren importants per ells i volien compartir-los", explica Halilovic. Amb el temps però hi havia el risc de perdre tots aquests records i Halilovic va començar a reunir-los amb el recolzament d'un grup d'historiadors, metges i psicòlegs que també eren nens quan Bòsnia va viure l'infern de la guerra. El fons del Museu ja té més de 3.000 objectes i cent hores de videotestimonis.

Superar el trauma

"No ens centrem en recordar sinó en com processem aquests records. I ho fem d'una manera que creiem que pot ajudar a cicatritzar les ferides de la guerra. Els participats se senten millor al final del procés", diu Halilovic.

"Ens ocupem dels records dels nens. Els nens són participants actius en la guerra però no contribueixen a que esclati", afirma Halilovic. "No tenim la pressió d'explicar la Història sinó que presentem històries personals i deixar que els visitants facin el seu propi relat", afegeix. El projecte de Halilovic és utilitzar la seva experiència i la seva investigació per crear materials educatius que puguin ser utilitzats per professors i alumnes. A més, voldria portar el seu projecte a altres ciutats i països adaptant-lo a diferents situacions de conflicte.