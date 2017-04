Operació Sant Jordi per enganxar-se a la literatura

L’operatiu especial de Sant Jordi de l’ARA ja ha començat. Ho ha fet amb la posada en marxa del tradicional El recomanador de Sant Jordi, una guia interactiva per ajudar a escollir entre les nombroses novetats literàries que omplen les llibreries. L’eina, disponible a través de l’Ara.cat, us indicarà quins títols s’ajusten més a les vostres preferències responent només a quatre preguntes: què us interessa llegir?, en quina època voleu que passi la història?, on voleu que transcorri l’acció?, i què busqueu en un llibre?

Per anar fent boca abans de la diada, l’ARA ha engegat un concurs de microrelats que convida els lectors a imaginar una història a partir de dues frases finals proposades pel periodista i escriptor Jordi Nopca: “Quan es va despertar, es va adonar que al seu voltant no hi havia ningú. Estava sol a la platja”. Els tres millors contes seran publicats a la web de l’Ara Llegim i els guanyadors obtindran un pack de tres llibres i una visita guiada a la redacció del diari.

Així mateix, el dia abans de Sant Jordi el diari oferirà un Ara Llegim especial amb una selecció de 155 novetats literàries. El suplement del 22 d’abril serà un immens aparador que reunirà els títols indispensables de la diada agrupats en 18 categories i amb resums que sintetitzen els punts clau de cada volum, a més de valoracions crítiques o comentaris dels autors.

Busquem el Merlí de la literatura

Per al dia de Sant Jordi, l’ARA prepara un dossier especial titulat Enganxats a la literatura que posarà en valor la tasca de tots els professors abocats a transmetre l’estima pels llibres. El diari recollirà sis històries de persones que explicaran qui és el professor de literatura de la seva vida. Hi haurà, per exemple, el cas de Sergi Belbel i Pere Arquillué, que van tenir la mateixa professora o Jaume Cabré, que va ser mestre de Joan Martori.

En aquesta recerca de professors de literatura també hi han participat els actors de la sèrie Merlí. Francesc Orella, Carlos Cuevas, Elisabet Casanovas i Candela Antón explicaran en un reportatge qui és el seu particular Merlí de la literatura. Els lectors també podeu dir-hi la vostra a l’Ara.cat, on hem obert un mur de participació per recollir opinions i experiències. A més, descobrirem com s’ensenya literatura als professors i quines són les mancances del sistema d’ensenyament amb un reportatge d’Elisabet Escriche. També abordarem la utilitat de les lectures obligatòries amb opinions a favor i en contra, analitzarem com les noves tecnologies poden fomentar la lectura, aprofundirem en com fer créixer l’índex de lectura i els corresponsals de l’ARA ens explicaran com s’ensenya la literatura a Moscou, Londres, París i Washington.

Tot aquest desplegament literari es completarà amb un Ara Diumenge especial de 80 pàgines que narrarà la història de la humanitat a través de les novel·les. Aquest suplement especial, a càrrec del periodista Daniel Romaní, explorarà des de la ficció tots els períodes històrics, començant per la prehistòria i acabant amb la Transició. Ho farà aprofundint en novel·les d’èxit internacional, com ara El clan de l’ós de les cavernes de Jean M. Auel, i també amb llibres d’autors catalans com l’obra de Maria Àngels Anglada i Anatomía de un instante de Javier Cercas.