'Orgullo y Satisfacción' tancarà a finals del 2017

Comença el compte enrere de la fi d''Orgullo y Satisfacción'. La revista 'online' d'humor ha anunciat aquest dilluns que a finals del 2017 tancarà la paradeta. El motiu esgrimit és la falta de subscriptors, que durant el 2016 han caigut dels 5.500 als 4.500, lluny de la xifra de 12.000, que és on els responsables de la revista situen la viabilitat del projecte.

L'últim número de la revista apareixerà el desembre del 2017. D'aquesta manera, 'Orgullo y Satisfacción' mantindrà el compromís amb tots els subscriptors en actiu de la revista i també ofereix la possibilitat de subscriure's als números que encara queden per publicar. "Treballarem perquè l'últim any d''Orgullo y Satisfacción' sigui el millor de tots pel que fa a qualitat i diversió –afirmen els responsables de la revista en un comunicat–. Això no serà un funeral en dotze entregues".

De fet, aquest dilluns s'ha posat a la venda un nou número de la revista amb el títol 'Empieza la era Trump'. A més de les seccions habituals, la revista analitza el nou panorama polític nord-americà que es perfila arran de l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units.

540x306 'Orgullo y Satisfacción' tancarà d'aquí un any 'Orgullo y Satisfacción' tancarà d'aquí un any

Els responsables de la revista subratllen que s'han descartat mesures d'urgència i reconversions que anessin en contra de " la idea fundacional d'independència davant de socis financers i de la publicitat". El que sorgiria de renunciar a aquesta idea, afegeix el text, "ja no seria 'Orgullo y Satisfacción', sinó una altra cosa".

'Orgullo y Satisfacción' va néixer arran de la dimissió de 18 col·laboradors d''El Jueves' per la censura d'una portada a càrrec de l'empresa editora, RBA. Els autors dimissionaris es van organitzar i, després d'un número especial publicat amb motiu de l'abdicació de Joan Carles I, van publicar mensualment una revista d'humor de més de 100 pàgines des de setembre del 2014, a més d'especials, monogràfics i fins i tot publicacions en paper. Els fundadors i coordinadors de la publicació són Manuel Bartual, Guillermo, Albert Monteys, Manel Fontdevila i Bernardo Vergara.