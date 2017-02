Oscar Isaac interpretarà al cinema l'espia català Garbo

Oscar Isaac, l'actor protagonista d' 'A propòsit de Llewyn Davis' i la sèrie 'Show me a hero' i que també interpreta al Poe Decameron del nou 'Star Wars', encarnarà al cinema una de les figures més fascinants de la Segona Guerra Mundial: l'espia català Joan Pujol, àlies Garbo.

La pel·lícula es dirà 'The Garbo network' i encara no té director, però sí un guió escrit per William Wheeler, guionista de la sèrie 'Ray Donovan' i de pel·lícules com 'La gran estafa', del 2006. El projecte s'està presentant aquests dies al Festival de Berlín per captar finançament amb el nom d'Oscar Isaac com a principal ganxo.

540x306 Joan Pujol, 'Garbo' Joan Pujol, 'Garbo'

Coneguda pel públic gràcies al documental d'Edmon Roch 'Garbo: l'espia que va salvar el món' (2009), la història de Pujol és gairebé increïble. A principis dels 40, Pujol es va oferir als britànics com espia per lluitar contra els nazis però va ser rebutjat; ell no es va desanimar i es va oferir llavors als nazis, que sí el van acceptar, i es va inventar una complexa xarxa d'espies que va enganyar completament els serveis secrets alemanys.

Reclutat aleshores pels britànics i convertit en agent doble, la seva gran fita va ser fer creure els nazis que el desembarcament dels aliats a Europa es produiria al pas de Calais i no a Normandia. Garbo és l'única persona que va condecorada pels dos bàndols de la Segona Guerra Mundial amb la medalla d'Or.