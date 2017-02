Els Oscars del Black Power, Trump, Kimmel i Bonnie & Clyde

El Dolby Theater de Hollywood acollirà aquesta nit uns Oscars que ja es preparen per ballar la música de La La Land. La 89a edició de la gala estrena presentador, presumeix de diversitat i esmola els seus acudits contra Trump. La festa en què Hollywood es mira al mirall i s’agrada està a punt de començar.

#OscarsSoBlack

Els primers Oscars post-Obama exhibeixen més diversitat racial

Un any després de la polèmica dels #OscarsSoWhite i la incendiària gala de Chris Rock, l’Acadèmia ha fet els deures. Aquesta edició és una exhibició de Black Power: intèrprets nominats -Denzel Washington, Viola Davis, etc.-, candidates a millor pel·lícula que aborden els problemes de la cultura negra - Fences, Moonlight, Figuras ocultas -, documentals sobre el conflicte racial - I am not your negro, O.J. Made in America - i fins i tot el primer director de fotografia negre nominat (Bradford Young). Però que es doni tanta importància a un fet que hauria de ser normal posa en relleu la falta de diversitat que tenen els premis habitualment.

Kimmel vs. Damon

El presentador manté una falsa rivalitat mediàtica amb l’actor

Després d’onze anys fent el xou post-Oscars més popular de la televisió americana, Jimmy Kimmel s’estrena com a presentador de la gala. A Kimmel se’l coneix sobretot per vídeos virals com I’m fucking Ben Affleck -rèplica del gloriós I’m fucking Matt Damon -, però és un dels millors presentadors de late night dels Estats Units: menys tou que Jimmy Fallon, incisiu en les entrevistes i amb cintura per rebre bromes. Un dels gags recurrents del seu xou és la seva rivalitat amb Matt Damon: durant anys, el programa acabava amb Kimmel disculpant-se per quedar-se sense temps per entrevistar l’actor. Damon es va sumar a la conya i ha participat en molts gags: colar-se en el xou amagat dins l’abric de Ben Affleck, tancar Kimmel en una gàbia i presentar el programa en lloc seu, pujar a l’escenari dels Emmy presentats per Kimmel per riure’s de la seva derrota en la categoria de millor presentador... Damon, a més, està nominat com a productor de Manchester frente al mar i assistirà a la gala. És a dir, que la broma està garantida.

Música i celebritats

El retrobament de Warren Beatty i Faye Dunaway, Bonnie & Clyde

En els Oscars de La La Land no hi faltarà la música. John Legend interpretarà les dues cançons nominades de la gran favorita; el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, el tema de Vaiana ; Sting, el del documental Jim: the James Foley story, i Justin Timberlake el hit Can’t stop the feeling, que sona a Trolls. A més dels músics, el flux de celebritats que passarà per la gala inclou, com sempre, els actors guanyadors de l’any passat -DiCaprio, Brie Larson, Alicia Vikander i Mark Rylance- i un bon assortiment de la reialesa de Hollywood, com ara Amy Adams, Javier Bardem, Charlize Theron, Halle Berry, Jamie Dornan, Dakota Johnson, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson i Shirley MacLaine. La cirereta serà el retrobament de Warren Beatty i Faye Dunaway, els protagonistes de Bonnie & Clyde, per celebrar el 50è aniversari del film que va canviar Hollywood. Ells lliuraran l’Oscar a millor pel·lícula.

No a Trump?

Una oportunitat per manifestar el rebuig al nou president

El discurs incendiari de Meryl Streep als Globus d’Or assenyala el camí dels Oscars. El menyspreu entre Hollywood i el nou president dels Estats Units és mutu, com es va evidenciar en la campanya electoral i en la Marxa de les Dones contra Trump. A més, les conseqüències del veto migratori, que ha posat en perill la presència d’alguns nominats, fan preveure que aquesta edició dels Oscars podria convertir-se en la del “No a Trump”.