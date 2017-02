Oscars 2017: facin les seves apostes!

Els Oscars treuen el tafur que tots els cinèfils portem a dins. Estadístiques, pronòstics, pressentiments... Tot serveix per encertar les 24 categories dels premis de l’Acadèmia de Hollywood, que se celebren dilluns a la matinada, un joc addictiu que any rere any esgarrapa hores de son als fidels a la cita amb la fira de les vanitats de la indústria del cinema.

Interactiu: fes la porra de l'ARA

Les dues categories reina

El triomf de ‘ La La Land’ i Damien Chazelle sembla escrit

Després del triomf als Globus d’Or, als Bafta i als premis dels gremis de productors i directors, la pregunta ja no és si La La Land guanyarà l’Oscar a la millor pel·lícula, sinó quantes estatuetes més s’endurà. Per als que encara tinguin dubtes, només cal mirar els portals online d’apostes: si apostes 100 euros per La La Land com a millor pel·lícula i el pronòstic es compleix, guanyes entre 10 i 15 euros. Però si apostes 100 euros per la seva rival més propera ( Moonlight ) i guanya, te n’emportes prop de 700. Tothom vol ballar amb La La Land i només una sorpresa majúscula podria canviar una història que ja sembla escrita.

També és el cas de l’Oscar al millor director: en curses més igualades pot passar que millor film i millor director no coincideixin, però en una de tan dominada per un sol títol, Chazelle té tots els números per triomfar. Al seu favor també juga la falta de trajectòria dels rivals, exceptuant un Mel Gibson a qui molts acadèmics encara no poden ni veure.

Diversitat interpretativa

L’Oscar al millor actor presenta un dels grans duels de la nit

Pobre Ryan Gosling. De tots els Oscars als quals està nominada La La Land, el de millor actor és potser el que menys possibilitats té de guanyar. Aquí l’Oscar se’l disputen Casey Affleck per Manchester frente al mar i Denzel Washington per Fences. Sobre el paper hauria de guanyar Affleck, que s’ha fet un tip de recollir premis els últims mesos, però Washington és un dels actors favorits de l’Acadèmia i els pecats de l’edició anterior encara s’han de purgar. L’Oscar a la millor actriu, en canvi, no té emoció: per molt impressionant que estigui Natalie Portman a Jackie, Emma Stone, per La La Land, ja té mitja estatueta a la butxaca. En les categories secundàries, el black power imposa la seva llei. Les 8 nominacions de Moonlight impulsen Mahershala Ali, que s’imposaria a actors més consagrats com Michael Shannon i Jeff Bridges. L’Oscar a la millor actriu secundària porta el nom de Viola Davis. També estan nominades Michelle Williams i Octavia Spencer, però l’una apareix 10 minuts a Manchester frente al mar i l’altra ja té un Oscar. Ara és el torn de Davis.

Altres gèneres i guió

Triomf de ‘Zootròpolis’, ‘El viajante’ i frec a frec pel guió original

La collita d’animació d’aquesta edició és extraordinària, però a falta de Pixar, és Disney qui lidera les apostes amb Zootròpolis. L’Oscar al film de parla no anglesa semblava que havia de ser per a Toni Erdmann, però el veto migratori de Trump ha deixat en safata el premi a El viajante, de l’iranià Asghar Farhadi, que recollirà el vot de càstig a Trump. I si com apunten els pronòstics O.J.: Made in America s’endú el premi al millor documental es convertirà en el film guanyador de l’Oscar més llarg de la història (467 minuts). L’Oscar al millor guió original és una cursa de dos cavalls: La La Land i Manchester frente al mar, però el pedigrí indie de la segona li atorga un petit avantatge en aquesta categoria. En la categoria de guió adaptat, no hi ha emoció: sense cap dels favorits barrant-li el pas, Moonlight té via lliure.

L’espectacle visual

‘La La Land’ arrasarà en millor direcció de fotografia i muntatge

L’efecte d’arrossegament dels favorits sovint fa decantar el vot dels acadèmics en els apartats tècnics. Tant és que la fotografia o muntatge de La La Land no siguin extraordinàries, és la favorita en aquestes categories davant de La llegada i Hasta el último hombre. L’Oscar a millor direcció artística també apunta al Los Angeles crepuscular de La La Land, però en una dura pugna amb l’univers màgic de Bèsties fantàstiques i on trobar-les. En la categoria de millor vestuari, La La Land té el gran handicap de no ser una pel·lícula d’època: l’última pel·lícula que no era fantàstica o d’època que va guanyar l’Oscar de vestuari va ser Les aventures de Priscilla, del 1994. La gran beneficiada seria Jackie : el vestit tacat de sang i cervell de la vídua de Kennedy és gairebé un personatge més de la pel·lícula.

En les categories en què La La Land no està nominada, Escuadrón suicida sembla la guanyadora lògica de l’Oscar al millor maquillatge i perruqueria, però alerta amb Star Trek: Más allá, que l’anterior títol de la franquícia ja es va endur aquesta estatueta. El llibre de la selva parteix com a favorita a l’Oscar als efectes especials, seguida de prop per una Rogue One que compta amb l’aval de la recreació digital de Peter Cushing i Carrie Fisher.

Els favorits més sonors

Previsible domini de ‘La La Land’ en les categories musicals

Afrontem-ho: els premis a la millor edició de so i mescla de so són el malson de les porres dels Oscars. Són categories tècniques que la majoria de gent no sap distingir, però que puntuen tant com la de millor actor. En el cas de la mescla de so el triomf de La La Land es dona per segur, l’Oscar a l’edició de so està més disputat perquè la categoria tendeix a premiar el gènere bèl·lic - El franctirador, Zero Dark Thirty, En terra hostil, Cartes d’Iwo Jima, Pearl Harbor, U-571, etc.-, una tendència que afavoriria Hasta el último hombre.

Pel que fa a la banda sonora i la cançó, poca emoció. La La Land té a la butxaca els Oscars per la música i cançó original, tot i que en la segona categoria, tenir dues cançons nominades podria jugar en contra seu i dividir el vot a favor del film. En aquest cas, el més ben situat per donar la campanada seria Justin Timberlake pel megahit Can’t stop the feeling.

L’esperança de ‘Timecode’

El curt català no és el primer en els pronòstics de la seva categoria

En les apostes dels experts, Timecode va sempre segon o tercer en la cursa de l’Oscar al millor curt. El primer lloc se’l reparteixen alternativament el drama sobre la immigració Ennemis intérieurs i l’hongarès Sing, centrat en la relació entre dos nens d’un cor i el professor. L’Oscar al millor curt animat se’l disputaran la clàssica peça de Pixar ( Piper, el curt que precedia Buscant la Dory ) i el més innovador Pearl, primer curt de realitat virtual nominat a l’Oscar. En la categoria de millor documental els pronòstics no es posen d’acord. ¿ Joe’s Violin, sobre un supervivent de l’Holocaust, o Extremis, sobre les decisions de vida o mort dels metges d’un servei de pal·liatius? Moneda a l’aire.