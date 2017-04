'Oskara', 'Només són dones' i 'Caída del cielo', favorits dels Premis Max

Els favorit dels pròxims Premis Max té accent català, i basc: l'espectacle amb més candidatures és 'Oskara' (7 candidatures), del coreògraf de La Veronal, Marcos Morau, per a la companyia. Els altres dos espectacles favorits tenen 4 candidatures: 'Nomes són dones' , dirigit per Carme Portaceli, i 'Caída del cielo', de la coreògrafa i 'bailaora' Rocío Molina.

El comitè dels Max ha fet públiques les nominacions aquest dimecres i els guardons es lliuraran el 5 de juny al Palau de les Arts de València. Pel que fa a l'escena catalana També estan nominats Ramon Madaula i Mercè Arànega, en la categoria d'interpretació; La Cubana, en la categoria de millor espectacle musical

A més dels finalistes en les 23 candidatures dels premis s'han fet públics un dels tres premis especials que s'atorguen, que ha recaigut en la Fundació Festival Internacional de Teatre Clàssic d'Almagro, per la seva contribució a les arts escèniques.

Aquests són els finalistes dels Premis Max d'enguany:



Millor espectacle de teatre

'Hamlet' (Kamikaze Producciones i Compañía Nacional de Teatro Clásico)

'El laberinto mágico' (Centro Dramático Nacional)

'Només són dones' (Factoria Escènica Internacional)

Millor espectacle de dansa

'Caída del cielo' (Cia Rocío Molina).

'Habitat' (Compaanyia Daniel Doña)

'Oskara' (Kukai Dantza)

Millor espectacle musical

'Cervantina. Versiones y diversiones sobre textos de Cervantes' (Compañía

Nacional de Teatro Clásico i Ron Lalá Teatro)

'Gente bien' (La Cubana)

'Sugar - Ningú no és perfecte' (Som-hi Films)



Millor espectacle de carrer

'La partida' (Cia Vero Cendoya)

'Mulïer' (Maduixa Teatre)

'Quixote' (Grupo Puja!)

Millor espectacle infantil o familiar

'Amour' (Cía. Marie de Jongh)

'Óscar, el niño dormido' (El espejo negro - Ángel Calvente)

'Vuelos' (Aracaladanza)

Millor espectacle revelació

'A España no la va a conocer ni la madre que la parió', de Wichita CO'

' inTarsi', (Companyia de circ 'eia')

'Los Malditos', (Unahoramenos Producciones)

Millor producció privada

'Historias de Usera' (Kubik Fabrik SLU)

'Oskara' (Kukai dantza)

'Todo el tiempo del mundo (Kamikaze i Buxman Producciones)

Mejor autoria teatral

Santi Cortegoso per 'Raclette'

Carmen Domingo per 'Només són dones'

Alfredo Sanzol, per 'La respiración'

Millor autoria revelació

Iaia Cárdenas, per 'Síndrhomo.

Antonio Lozano González, per Los Malditos'

Heidi Steinhardt, per 'El trompo metálico'

Millor adaptació o versió d'una obra teatral

Antonio Álamo, per 'El pintor de batallas'

José Ramón Fernández por El laberinto mágico'

Companyia Ron Lalá, per 'Cervantina'

Millor composició musical per a un espectacle

Maika Makovski per 'Només són dones'

Clara Peya, per 'Pluja'

Damián Sánchez, per 'Mulïer'

Millor coreografia

Rafaela Carrasco, per 'Tierra Lorca - Cancionero popular'

Rocío Molina, per Caída del cielo.

Vero Cendoya, per 'La partida'

Millor direcció

Santi Cortegoso, per 'Raclette'

Jokin Oregii, per 'Amour'

Carme Portaceli, per 'Només són dones'

Millor espai escènic

Curt Allen Wilmer, per 'Hamlet'

Marcos Morau, per 'Oskara'

Mario Vega, per 'Los malditos'

Millor disseny de vestuari

Juan Dolores Caballero, per 'Catedral'

Iraia Oiartzabal, per 'Oskara'

Elisa Sanz, per 'Vuelos'

Millor disseny d'il·luminació

David Bernués, per 'Oskara'

Juanjo Llorens, per 'Hamlet'

Carlos Marquerie, per 'Caída del cielo'

Millor actriu protagonista

Mercè Arànega, per 'Un cel de plom'

Garbiñe Insausti, per 'Edith Piaf (Taxidermia de un gorrión)'

Nuria Mencía, per 'La respiración'

Millor actor protagonista

Josep Manel Casany, per 'Hamlet canalla'

Ramon Madaula, per 'A teatro con Eduardo'

Ángel Ruiz, per 'Miguel de Molina al desnudo'

Millor actriu de repartiment

Esther Isla, per 'Tartufo, el impostor'

Ainhoa Santamaría, per 'La estupidez'

Repartiment femení de 'Fuenteovejuna'

Millor actor de repartiment

Chema Cardeña, per 'Shakespeare en Berlín'

Paco Ochoa, per 'El laberinto mágico'

Álvaro Tato, per 'Cervantina'

Mejor intèrpret femenina de dansa

Luz Arcas, per 'Kaspar Hauser. El huérfano de Europa'

Patricia Guerrero, per Catedral'

Rocío Molina, per 'Caída del cielo'

Millor intèrpret masculí de dansa

Daniel Doña, per 'Hábitat'

Manuel Liñán per 'Reversible'

Martxel Rodríguez, per 'Oskara'

Millor companyia de dansa

Ballet Flamenco de Andalucía, per 'Tierra Lorca - Cancionero popular'

Brodas Bros, per 'Brincabros-Vibra'

Kukai dantza, per 'Oskara'