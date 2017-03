La Otra, Les Sueques, Monique Makon i Bad Gyal, en el concert gratuït per celebrar el Dia de les Dones

Per primera vegada, l’Ajuntament de Barcelona organitza un concert per celebrar el Dia Internacional de les Dones. La cita serà el dissabte 11 de març, a partir de les 20 hores, a la seu del districte de Nou Barris (Plaça Major). Les artistes que hi participaran són La Otra, Les Sueques, Monique Makon i Bad Gyal, quatre estils diferents que connecten amb els públic més jove. "Volem fer arribar la reivindicació feminista a tothom i la música és un bon instrument perquè pot transformar i qüestionar imaginaris col·lectius", explica Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.

El concert, que tindrà lloc entre les 20 i les 22.30 hores, serà gratuït i amb un aforament màxim de 1.000 persones. A més, des de les 17.30 hores, a la plaça del davant de la seu del districte, hi haurà una mostra de dones creadores de diferents àmbits artístics.

L’Ajuntament de Barcelona, a més, se suma a l’acte simbòlic d’aturada general en suport als moviments de dones internacionals que lluiten contra les desigualtats entre homes i dones. L'aturada consistirà en fer una aturada –de dones i homes que es solidaritzin- entre les 12 i les 12.30 hores i es concentrin a les portes dels edificis municipals.

‘Dones creadores’ és el lema d’enguany escollit pel consistori amb motiu del Dia Internacional de les Dones, rendint un homenatge a les professionals de la cultura. Des de l’àrea de Feminismes i LGTBI s’ha impulsat la creació a través de la XXXI edició del Premi 8 de Març- Maria Aurèlia Capmany 2017 en el que han participat creadores amb 34 obres, un guardó que s’entregarà la tarda del 8 de març al Saló de Cent.

Avui s'ha presentat el concert que,