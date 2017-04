PDECat, Podem, ERC i PSOE demanen la rebaixa de l'IVA del cinema al 10%

El PDECat ha acordat amb Podem, ERC i el PSOE presentar una esmena conjunta als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per demanar la rebaixa de l'IVA del cinema del 21% al 10%, i volen "pressionar" el PNB i Cs perquè se sumin a la demanda.

En una entrevista d'Europa Press, el portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha explicat que l'esmena surt de les trobades que han mantingut amb el sector del cinema, a Catalunya i a la resta d'Espanya, després que el govern central accedís a rebaixar l'IVA cultural per al teatre, la dansa i els toros, però no per al cinema. "Això discrimina els consumidors de cinema, no només en relació a la resta de consums culturals, sinó també en relació a la resta d'Europa, on hi ha polítiques públiques de suport al cinema que inclouen IVAs reduïts", diu Campuzano.

Després de constatar la posició "tancada" que té el PP respecte a aquesta qüestió, Campuzano ha explicat que el sector del cinema va demanar al seu partit que presentessin l'esmena després del poc èxit que van obtenir en els contactes que van mantenir amb el PNB i el partit d'Albert Rivera. La intenció del PDECat és treballar per convèncer aquests dos partits de la necessitat que secundin l'esmena i aprofitaran el debat en comissió dels comptes per insistir-hi. A més, Campuzano ha assegurat que la rebaixa de l'IVA del cinema al 10% era un compromís electoral de Cs: "De moment s'han desfet d'aquest compromís", ha dit.

"Creiem que defensem una causa justa, que és europea i va a favor de la cultura", ha resolt el portaveu del PDECat al Congrés, tal com es recull a l'esmena, que destaca que la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat és un moment idoni perquè el sector torni a reivindicar l'aplicació del tipus reduït de l'IVA a les entrades de cinema.

En el document recorden que l'enquesta d'hàbits i pràctiques culturals a Espanya 2014-2015 de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) conclou que veure una pel·lícula en pantalla gran és l'activitat cultural preferida dels espanyols amb més d'un 54% d'adeptes del total de la població. També adverteixen que imposar el tipus general de l'IVA a les entrades de cinema no té equivalent als països europeus de l'entorn.

A més, creuen que un IVA del 21% suposa una barrera per als ciutadans a l'hora de poder accedir a la cultura quan, segons la Constitució, "és obligació dels poders públics promoure i tutelar l'accés a la cultura dels ciutadans", i consideren que es contravenen recomanacions de la Comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu.