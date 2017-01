París llança un gran projecte sobre el Picasso mediterrani

Picasso és un artista tan monumental que un sol aspecte de la seva trajectòria pot donar per a tres anys d’exposicions, seminaris i conferències. El Museu Picasso de París va presentar ahir Picasso Mediterrani 2017-2019, un macroprojecte amb més de 40 exposicions que es desenvoluparà arreu de la Mediterrània, des de Catalunya, Espanya, França i Itàlia, fins al Marroc, Grècia, Turquia i Xipre. Entre els plats forts hi haurà una mostra sobre Picasso a Gósol al Museu Reina Sofia a finals de l’any 2019.

Un altre dels grans esdeveniments d’aquest trienni picassià és la primera exposició que obrirà les portes al Museu de Capodimonte de Nàpols a l’abril. L’objectiu de Picasso/Parade. La sirena. Partènope i el pintor cubista: Nàpols 1917 serà commemorar el centenari del primer viatge de l’artista malagueny a Itàlia, en plena Primera Guerra Mundial. Els experts consideren, a més, que es tracta d’un moment cabdal de la seva trajectòria. La peça central de la mostra serà el teló monumental del ballet Parade, que Picasso va crear per als ballets russos de Diàguilev.

El Museu Picasso de París és el gran impulsor d’aquesta iniciativa i col·laborarà amb les prop de 60 institucions participants amb préstecs gratuïts i també a nivell logístic. Totes les institucions compartiran projectes d’investigació, un gran catàleg i una pàgina web sobre el projecte. Tot i que és anterior a Picasso Mediterrani 2017-2019, l’exposició Picasso romànic que el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) té en cartell fins al 26 de febrer està inclosa dins aquesta col·laboració. A més del MNAC, entre les altres institucions catalanes que participen en aquest projecte hi ha el Museu Picasso, la Fundació Palau a Caldes d’Estrac -sobre com Palau i Fabre va mirar Picasso- i el Museu del Joguet, a Figueres. Aquest últim centre obrirà al juny l’exposició Picasso i el món de la infància.

Abans de la mostra de Picasso i Gósol, el Museu Reina Sofia inaugurarà a l’abril una gran exposició amb 150 obres per commemorar el 80è aniversari del Gernika. De la resta de l’Estat, Picasso Mediterrani 2017-2019 també comptarà amb la participació del Museu Picasso de Màlaga i la col·lecció Eugenio Arias, que presentarà Picasso i la fotografia: Joan Fontcoberta,i la Fundació Mapfre, entre altres institucions.

El Museu Picasso de París va presentar Picasso Mediterrani 2017 - 2019 ahir coincidint amb la inauguració d’una mostra per commemorar el 30è aniversari de la mort de Jacqueline Picasso. Seran una vintena les institucions franceses que hi participaran. El Museu Hyacinthe Rigaud de Perpinyà presentarà Picasso-Perpinyà, el cercle de l’íntim 1953-1955, sobre l’estada que el malagueny va fer en aquesta ciutat. I el museu Les Abattoirs de Tolosa repassarà els lligams amb l’exili espanyol després de la Guerra Civil. Malgrat que el museu no ha fet públic que estigui inclosa en aquest projecte, l’Orsay té prevista per al setembre del 2018 la inauguració de l’exposició Picasso, blau i rosa.