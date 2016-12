El govern crea el premi Pau Casals per reconèixer els "ambaixadors culturals" de Catalunya

El govern català ha anunciat avui la creació del premi honorífic Pau Casals per enfortir la projecció internacional de Catalunya. A través del Llegat o Llegada d'Honor de la Cultura Catalana, un títol vitalici, es reconeixerà personalitats del país que tenen rellevància internacional, "reputació, integritat i honorabilitat" i que exerceixen de representants de la cultura catalana. Segons el conseller de Cultura, Santi Vila, són guardons que volen "encomanar" a aquestes persones " la missió d'ambaixador cultural perquè actuïn en representació de Catalunya a molts llocs del món, seguint la seva agenda o per encàrrec del Govern", afirma.

Seran persones de "prestigi ja reconegut" que destaquin per la seva excel·lència en qualsevol disciplina cultural. "Hi ha molts noms sobre la taula que hauran de ser proposats i decidits pel departament de Cultura, el d'Afers Exteriors i la Fundació Pau Casals, que vetllarà perquè la persona distingida s'ajusti al seu objectiu fundacional", ha dit Santi Vila. Quan se li ha demanat algun exemple, ha evitat posar noms actuals i ha citat Salvador Dalí, Joan Miró i Antoni Tàpies i ha apuntat, sense dir-los, noms com el de Miquel Barceló i Jordi Savall, dient que "en aquests moments hi ha moltes persones que tenen els perfils que indiquem i que aquest any han triomfat a París, a Nova York o a Jerusalem". En els propers mesos es farà el primer nomenament.

A diferència del Premi Internacional Catalunya, que és anual i va destinat a una autoritat internacional, els Pau Casals seran premis honorífics que es convocaran biennalment i tenen l'objectiu de "procurar influir a les cultures del món des dels valors de la cultura catalana".