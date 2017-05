Pedro Almodóvar desmenteix l'acord per dirigir una sèrie per a Netflix

260x366 Pedro Almodóvar desmenteix que dirigirà una sèrie per Netflix / EFE Pedro Almodóvar desmenteix que dirigirà una sèrie per Netflix / EFE

Bomba a la Croisette: a dos dies de conèixer la Palma d'Or del Festival de Canes, la revista Fotogramas ha anunciat en exclusiva que Pedro Almodóvar, el president del jurat d'aquesta edició, dirigirà una sèrie per a Netflix. Segons 'Fotogramas', la plataforma 'online' ha tancat un acord amb el manxec, que al començament del festival va criticar públicament que les pel·lícules de Netflix que hi participen no arribin als cinemes. Una hora després de l'anunci, però, la productora d'Almodóvar ha fet un desmentiment oficial en què ha negat "rotundament" la informació de la revista.

Amb el seu posicionament en sintonia amb el dels exhibidors francesos i el festival, on l'any que ve no podran competir pel·lícules que no tinguin garantida l'estrena en sales, Almodóvar es va situar en l'epicentre de la gran polèmica d'aquesta edició, en què cada cop que apareix el logo de Netflix a la pantalla el públic es dividia entre els que xiulaven i els (més pocs) que aplaudien. I tothom va donar per descomptat que amb Almodóvar de jurat, els dos films de Netflix en competició ('The Meyerowitz stories' i 'Okja') no tindrien cap oció de guanyar la Palma, tot i la bona acollida de la crítica.