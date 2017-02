Peeping Tom explora el dol per la mare

Després de viure la desolació i decrepitud d’un pare enterrat en una residència d’avis a Vader (Pare), un espectacle del 2014 d’una bellesa colpidora, la companyia belga Peeping Tom torna al Mercat de les Flors des d’avui i fins diumenge amb la segona part de la trilogia sobre la família, Moeder (Mare), una coproducció del Mercat de les Flors amb el festival Grec.

El punt de partida i l’eix central de Moeder és l’absència, i concretament l’absència de la mare. “No parlem d’una sola mare, sinó de moltes mares. També parlem de la memòria”, explica la codirectora de la companyia i coreògrafa, Gabriella Carrizo, que va perdre la mare fa set anys, tot i que assegura que l’obra no explica la seva experiència personal. “Cal observar la vida i la mort dels éssers estimats des de la distància”, opina. En realitat, Moeder és un espectacle abstracte i no narratiu que suggereix associacions d’idees perquè l’espectador n’extregui la seva pròpia lectura. La maternitat apareix retratada des de diferents perspectives, com la protecció, els temors, la pressió i la necessitat de “rebel·lar-se”, ha explicat la coreògrafa, que també ha destacat la presència de l’amor i d’un pare. L’escenografia representa tres espais: un estudi de gravació, un tanatori i una mena de museu amb una incubadora, però tots es juxtaposen en un “petit museu familiar on s’exposa amb una sèrie de quadres la memòria de la família”. Aquest “cicle de la vida” de la companyia visual acabarà el 2018 amb Kinderen (Fills).