Penguin Random House compra Ediciones B

Penguin Random House ha comprat Ediciones B, el segell més preuat del Grupo Zeta. El gegant editorial ha tancat un acord per 40 milions d'euros, segons ha avançat El Confidencial. Segons Penguin Random House, Ediciones B d'Espanya i Amèrica Llatina passaran a formar part del grup en les properes setmanes. Núria Cabutí mantindrà el càrrec de CEO directora general i Román de Vicente seguirà exercint de director general d'Ediciones B.

Amb aquesta adquisició, Ediciones B passa a formar part del grup alemany Bertelsmann, que és propietari de Penguin Random House. Fundada el 1987, Ediciones B va integrar el fons editorial de Bruguera. És l'editorial dels còmics de 'Mortadel·lo i Filemó', 'Zipi y Zape' i 'Superlópez', que formen els seus títols més emblemàtics. També publica autors internacionals com Sarah Lark, Patricia Cornwell, P.D. James i Anne Rice. A banda de B i Bruguera, l'editorial consta dels segells Vergara, Nova, B de Blook, B de Books, B de Bolsillo i B.cat. La compra suposa la desaparició d'una de les poques editorials mitjanes catalanes que quedaven.

"Amb la compra d'Ediciones B ampliem i creixem encara més en els mercats de parla hispana, que tenen una importància estratègica per a nosaltres", diu el CEO de Penguin Random House, Markus Dohle. Per la seva banda, el president del Grupo Zeta, Antonio Asensio, afirma que amb la venda del segell la companyia es concentrarà en impulsar els seus actius periodístics. El grup és propietari d''El Periódico', 'Sport', 'Interviú', 'Woman' i 'Primera línea'.

La mesura arriba en un moment de crisi al grup Zeta, que ja va anunciar al desembre que no podia fer front al venciment del deute pendent, calculat en uns 100 milions d'euros. La banca exigia mesures dràstiques com ara hipotecar els edificis emblemàtics del grup o donar entrada a nous inversors. En aquest sentit, va separar 'El Periódico de Catalunya' –joia de la corona del grup– en una societat a banda, per tal de facilitar l'arribada de nous accionistes o un comprador. José Manuel Lara va intentar comprar un 23% del rotatiu però, després de la seva mort, la seva filla Marta va accedir a entrar només amb el 5,75%.

Penguin Random House és el grup editorial més potent del món. Està format per prop de 250 segells individuals repartits pels cinc continents i publica al voltant de 15.000 títols nous cada any. El 2014, el conglomerat va adquirir el segell Alfaguara al grup Prisa per 72 milions d'euros.