Pepa Plana converteix el drama migratori en poesia visual

A una de les angeletes pintades al quadre del menjador d’una casa qualsevol se li ha fet petit el marc on viu. Necessita volar lluny del seu paradís pintat per aconseguir la seva aspiració: ser àngel de la guarda. Quan surt al món exterior descobreix un nou escenari, el mar, però també una foscor i una hostilitat que li trenquen les ales. Pepa Plana, que interpreta l’angeleta, es convertirà en àngel de la guarda del fons del mar i conviurà cara a cara amb la cruesa de les migracions. El seu viatge es recull a Paradís pintat, un muntatge sota la direcció de Ferruccio Cainero que es podrà veure a la Sala Muntaner fins al 19 de febrer.

“L’espectacle fa un crit per no quedar-nos pintats, ens dona un cop de puny i ens convida a volar, a sortir del quadre i de la zona de confort”, explica l’actriu, que ha trobat la manera de plasmar la tragèdia i l’esperança des del respecte, sense fer-ne humor. “Com està el món perquè els pallassos hàgim de fer plorar!”, critica. Tot i així, a la història també hi ha lloc per al joc, de la mà d’una pallassa que no es treu el nas vermell en tota l’estona “perquè si no, estaria transmetent des d’un altre satèl·lit; la tonteria i la innocència no tindrien sentit”, diu. Però Paradís pintat no és una obra infantil ni familiar, sinó que, com la resta de muntatges de la pallassa ( De Pe a Pa, Giulietta, L’atzar o Penélope ), va dirigit a un sector adult que podrà fer diverses lectures de la història. Una veu masculina pren la figura de narrador i deixa que l’angeleta representi l’emoció i abandoni la racionalitat de les paraules amb l’ajuda de projeccions audiovisuals.

En aquesta abstracció poètica de la realitat no només es parla de l’actual crisi migratòria, sinó de les llibertats individuals i els canvis personals: “Com a societat tenim ganes de fer, de volar”, diu Plana, però reconeix que cal molta valentia per trencar amb el paradís individual de cadascú, i per això “la sensibilització des de l’art és tan necessària”, explica. Des del drama s’obren portes i finestres a l’esperança, perquè “l’ésser humà no pot viure sense il·lusions”, comenta Cainero. L’espectacle pretén ser un homenatge a les persones que han perdut la vida en el viatge cap a una vida millor. De fet, Pepa Plana i la Sala Muntaner destinaran la recaptació a l’ONG de salvament marítim Proactiva Open Arms.