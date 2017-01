Pepe Carvalho i una societat en crisi protagonitzen la BCNegra

A la trobada de novel·la negra de Barcelona, BCNegra, tan interessants són els noms que la visiten com els temes que es tracten en les taules rodones. No es tracta tant de “venir a parlar del meu llibre” com d’aprofitar la presència d’un autor per fer-lo parlar del context social que dona peu a la seva obra. Per exemple, en la 12a edició, que se celebrarà en diferents espais de Barcelona del 26 de gener al 4 de febrer, un dels protagonistes serà Dennis Lehane. L’autor de Mystic river i de les novel·les dels detectius Patrick Kenzie i Angela Gennaro participarà en la xerrada Una mirada crítica a la societat nord-americana.

“Lehane parla de barris molt populars de Boston que han perdut la seva identitat irlandesa davant l’arribada de noves comunitats, i on els blancs comencen a sentir-se aïllats. Potser això ha fet que hagin votat Trump”, diu el comissari de la BCNegra, Paco Camarasa. És cert que en les últimes eleccions Hillary Clinton va ser la candidata més votada en totes les circumscripcions de Boston, però allà on Trump va aconseguir el millor resultat va ser precisament en algunes zones de Dorchester, el barri que Lehane retrata a les novel·les. I és que sovint el gènere negre és especialment bo detectant tendències socials de fons i fent surar realitats incòmodes. És només un exemple del que pot oferir la narrativa negrecriminal més enllà de l’objecte que és el llibre.

Més de seixanta autors i una vintena d’activitats (totes gratuïtes), incloent-hi un homenatge a la Setmana Negra de Gijón, conformen la BCNegra. Com en les dues edicions anteriors, té un pressupost de 140.000 euros aportats per l’Ajuntament de Barcelona, que n’és l’organitzador, tot i que també hi col·labora el sector editorial amb diferents ajudes relacionades amb la presència dels seus autors. Malgrat que el consistori barceloní promou els concursos públics per decidir la direcció o la gestió d’equipaments i activitats públiques, en el cas de la BCNegra, i a diferència del Teatre Tantarantana, no hi ha cap intenció de fer-ho. “Mantenim el model que tenim”, va dir ahir el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni.

A continuació, algunes pistes per esbrinar com serà la BCNegra 2017, que s’inaugurarà amb el lliurament del premi Crims de Tinta.

Pepe Carvalho

Un homenatge amb “els alumnes” de Manuel Vázquez Montalbán

Pepe Carvalho dona nom al premi que concedeix la BCNegra, i que aquest any rebrà Dennis Lehane al Saló de Cent de l’Ajuntament el 2 de febrer. Però el detectiu creat per Manuel Vázquez Montalbán també serà protagonista per altres raons. La Biblioteca Jaume Fuster acollirà una exposició en què artistes com Jaume Plensa, Mariona Brines i Joan Pere Viladecans ofereixen visions personals sobre Carvalho. A més, a l’auditori del Conservatori del Liceu se citaran l’1 de febrer els escriptors Carlos Zanón, Marcelo Luján i Alexis Ravelo per commemorar el 40è aniversari de la publicació de La soledad del manager, la primera novel·la en què Carvalho assumia el paper “protagonista”, com recorda l’adjunt al comissariat de la BCNegra, Antonio G. Iturbe. “És un homenatge amb els alumnes de Vázquez Montalbán”, diu Iturbe. I entre ells hi ha Zanón, l’home que ha acceptat el repte de donar continuïtat escrita a Pepe Carvalho. “És un risc fer-ho, però Carlos Zanón ho pot fer. A més, té una visió pròpia de la Barcelona actual”, diu Camarasa.

Arnaldur Indridason

La novel·la negra a Islàndia, el país amb menys crims del món

L’islandès Arnaldur Indridason, guanyador del premi RBA l’any 2013, és un dels convidats il·lustres de la BCNegra. Participarà en una conversa amb el periodista i escriptor Álvaro Colomer al Conservatori de Liceu el 31 de gener. Tot i viure al país amb l’índex de criminalitat més baix del món, Indridason fa servir l’inspector Erlendur Sveinsson per retratar les fractures de les societats occidentals. Un altre nom propi d’aquesta edició és l’irlandès John Connolly, que el 27 de gener estirarà el fil de la novel·la La canción de las sombras a la Biblioteca Jaume Fuster.

Barcelona

Capital del crim literari, i de la guerra entre patrons i obrers

Camarasa no s’està de qualificar Barcelona com a capital europea del crim literari, tant per la presència d’editorials i autors com pel gruix de lectors. Aquest any hi diran la seva autores com Anna Maria Villalonga i Empar Fernández, que compartiran taula rodona amb Francesc Xavier Álvarez Llaberia, Josep Camps, Albert Figueras i Carles Quílez a l’Ateneu Barcelonès el 28 de gener. Però la BCNegra també mira al passat, concretament als violents anys 20, quan Barcelona era el camp de batalla entre “la patronal i l’autodefensa obrera”. “L’assassinat de Salvador Seguí no és un assassinat qualsevol, sinó la resposta de la patronal al moviment obrer”, diu Camarasa. D’això en parlaran al Conservatori del Liceu l’1 de febrer Andreu Martín, Antonio Soler i Paco Ignacio Taibo II moderats per Antonio Baños. El títol de la trobada: Quan a Barcelona es matava més que a Chicago.

Catalunya

“Lleida és una ciutat perillosa, literàriament parlant”

Ja fa anys que la BCNegra insisteix en una singularitat del gènere criminal a casa nostra. Com diu Camarasa, “a Catalunya la novel·la negra no és només urbana, ni passa només a Barcelona”. “De fet, constato que Lleida és ara mateix una ciutat perillosa, literàriament parlant”, afegeix el comissari de la Setmana. El gènere corre tant de camp que aquest any li dediquen dues jornades: el 31 de gener a la Virreina i el 2 de febrer al Conservatori del Liceu. Hi participaran Sebastià Bennasar, Montse Sanjuan i Lluís Llort, entre d’altres.

Georges Simenon

“La gran assignatura pendent que tenim com a lectors”

El francès Georges Simenon (1903-1989) és un dels gegants de la literatura del segle XX. Tanmateix, segons Camarasa, segueix sent “la gran assignatura pendent que tenim com a lectors”, malgrat l’esforç editorial que han fet Tusquets i Acantilado/Quaderns Crema. Per reivindicar el creador del comissari Maigret, la BCNegra convida el seu fill, John Simenon, a parlar sobre el pare i el seu món literari. Serà el 2 de febrer al Conservatori del Liceu.

Periodistes vs. policies

Dolores Redondo, Lorenzo Silva i Sergio Vila-Sanjuán

¿Investiguen de la mateixa manera policies i periodistes? A la BCNegra si més no hi haurà l’opinió de dos escriptors que s’han posat en la pell de policies: Dolores Redondo, guanyadora del Planeta 2016 amb Et donaré tot això, en la trilogia de Baztan, i Silva en les novel·les protagonitzades pels guàrdies civils Bevilacqua i Chamorro, una de les quals, La marca del meridiano (2012), també va guanyar el Planeta. Compartirà xerrada amb ells el periodista i escriptor Sergio Vila-Sanjuán, el 3 de febrer a la sala Barts.

Sang als prestatges

Una cita amb l’erudició negra i criminal de Paco Camarasa

Paco Camarasa, alma mater de la BCNegra, protagonitzarà la cloenda del festival el 4 de febrer a l’Ateneu Barcelonès. La cita és per parlar del seu llibre Sangre en los estantes, que és tant com parlar d’una vida dedicada a l’univers negre i criminal.