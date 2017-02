Dos membres d''Els Joves', Joe Pernice i Julián Hernández, primeres confirmacions del Primera Persona

Lectures, monòlegs, concerts i actuacions d'autors de totes les generacions i àmbits culturals arribaran a l'escenari del Teatre CCCB el 12 i 13 de maig en el marc del festival Primera Persona. Paral·lelament, el festival se celebrarà en aquestes mateixes dates a Madrid, a la Casa Encendida.

Els primers confirmats són: el músic i escriptor canadenc Joe Pernice, membre de les bandes Pernice Brothers i Scud Mountain Boys, presentarà el seu nou llibre 'It feels so good when I stop', recentment traduït al castellà per Blackie Books, i farà un concert amb diverses composicions pròpies; l'americana Kate Bolick, autora de 'Solterona, la construcción de una vida propia' (Malpaso), que anirà acompanyada de la parlamentaria cupaire Anna Gabriel; l'escriptor britànic Jon Savage, conegut pel seu estudi sobre el moviment punk, els Sex Pistols i la cultura anglesa dels anys setanta recollit en el llibre 'England's Dreaming'; Alison Statton & Spike i Stuart Moxham, tres músics gal·lesos que van formar el grup post-punk Young Marble Gants el 1978 i posteriorment es van separar per seguir amb grups diferents. Tot i que actualment les seves bandes estan dissoltes, faran una xerrada-concert "històrica" al festival.

Neil 'el hippie' i el senyor Balowski

El cartell segueix amb el xou 'Te tragarás mi colección de casetes' de Julián Hernández, del grup Siniestro Total, amb el seu fill Esteban Hernández, en el qual s'embarcaran en 'jams sessions' improvisades on tocaran temes de Siniestro Total i els seus clàssics preferits. També hi participaran dos membres de la sèrie còmica de la BBC 'Els Joves' (The Young Ones) de 1986 que va triomfar a Anglaterra i a Catalunya: Nigel Planer i Alexei Sayle, que interpretaven respectivament Neil 'el hippie' i el senyor Balowski. Junts per primera vegada a Catalunya recordaran el millor de sèrie i n'analitzaran l’insòlit èxit en aquestes terres.