El grup Pearson es vol vendre el seu 47% de Penguin Random House

El grup editorial Pearson, l'empresa més gran de llibres de text del món, ha revisat a la baixa les previsions per a l'exercici 2017 davant la persistència de les dificultats en el segment de cursos universitaris a Amèrica del Nord i ha advertit que retallarà els dividends a partir del 2017. L'anunci ha provocat l'immediat enfonsament de les seves accions a la Borsa de Londres, on han arribat a caure més d'un 20%.

Pearson, que es va desprendre recentment del seu negoci de mitjans amb la venda del diari 'Financial Times' i de la seva participació en el setmanari 'The Economist', ha anunciat també la seva intenció de sortir de la societat conjunta que manté amb l'alemanya Bertelsmann després de l'adquisició de Penguin Random House i en la qual té un control del 47%. Les dues multinacionals van unir-se el 2013 per combinar els actius editorials de Penguin i Random House. Pearson ara vol "vendre la participació o recapitalitzar el negoci i extreure'n un dividend", han explicat. L'empresa utilitzaria els diners per reforçar el seu balanç i retribuir els seus accionistes. Bertelsmann, que controla el 53% restant de la societat, ha expressat la seva disposició d'elevar aquesta participació.

Així mateix, la companyia va anunciar que recomanarà el repartiment d'un dividend final de 34 penics per acció, que eleva a 52 penics el pagament als accionistes el 2016, encara que va advertir que "com a resultat dels factors assenyalats està previst reduir el seu dividend a partir del 2017 ".

"El sector educatiu està travessant un període de canvis i volatilitat sense precedents", ha subratllat John Fallon, conseller delegat de Pearson, que destaca que la companyia ha adoptat mesures significatives per a la seva reestructuració a partir de la reducció de la seva base de costos en 375 milions de lliures (431 milions d'euros) l'any passat. "No obstant això, el nostre negoci d'educació superior es va deteriorar més i amb més rapidesa del que s'esperava el 2016, per la qual cosa estem prenent accions radicals per accelerar el canvi cap a models digitals i seguir reorganitzant el nostre negoci", ha afegit Fallon.