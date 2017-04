Pilarín Bayés: “Cal fer coses noves: estic a punt de dissenyar un parc aquàtic a Lloret”

És una de les il·lustradores més prolífiques i emblemàtiques del panorama català. Nascuda a Vic el 1941, Pilarín Bayés s’ha ocupat de construir un ambiciós fresc micro i macrohistòric del país en més de 900 llibres. El palau d’Accursio de Bolonya, seu de l’ajuntament de la ciutat, li dedica una mostra en què explica l’evolució de Catalunya des del Paleolític fins a les últimes manifestacions a favor de la independència. Sigui en temps de penúries o de prosperitat, els personatges de Bayés sempre tenen les galtes enceses i la mirada plàcida de l’autora, que viu en una bombolla de creació hiperactiva des de fa dècades.

Quin panorama hi havia quan vostè va començar a il·lustrar llibres?

Les tres autores que vam publicar primer a La Galera vam ser la Fina Rifà, la Maria Rius i jo. Abans hi havia hagut en Joan Ferràndiz. Tots nosaltres vam fer els primers passos, i una mica més tard van venir la Carme Solé Vendrell, en Joma, la Roser Capdevila i molts altres. Va ser La Galera que es va proposar fer coses noves i pròpies.

Els noms de l’editor Andreu Dòria i la pedagoga Marta Mata es recorden molt, aquests dies.

La seva feina va ser immensa. Es proposaven fer llibres d’arrel catalana que poguessin servir per a tothom. Ens vam fer grans gràcies a ells dos. I també a través de Cavall Fort, que va ser un impressionant viver de dibuixants.

Quines dificultats s’ha trobat al llarg dels anys?

No gaires. Jo he mirat de fer tanta feina com he pogut. La gran oportunitat és tenir llibres per poder-hi dir la teva: això no m’ha faltat en cap moment. Ara bé, si aquests llibres han arribat o no als lectors ho haurien de dir les editorials.

¿Encara ara treballa dotze hores al dia?

Ara sí. Soc conscient que demà se’m pot acabar. Em llevo a quarts de vuit i m’hi poso. Només faig dues pauses, una per dinar i una altra per fer un volt. Me’n vaig al llit a la una.

Diuen que un dels seus secrets és el plàtan i el iogurt dels matins.

Ara ja no puc prendre plàtans perquè soc diabètica. Però no he deixat de dibuixar.

Ha il·lustrat més de 900 llibres.

Estic a punt d’arribar als 930. Ara il·lustro un llibre de paisatges sense persones. Em costa, perquè a mi m’agrada omplir els dibuixos de gent. El meu avi, en Joaquim Vayreda, era un gran paisatgista: a mi, en canvi, l’element humà m’agrada molt.

I després dels paisatges, què toca?

Cal fer coses noves: estic a punt de dissenyar un parc aquàtic. Serà a Lloret. De moment tinc la sort de no aturar-me.