Pixar llança el tràiler del nou film de l'estudi, 'Coco'

La nova pel·lícula de Pixar barreja un homenatge a Mèxic, la tradició mexicana del Dia dels Morts i una història sobre com els somnis realitats. L'estudi ha llançat el tràiler de 'Coco', dirigida per Lee Unkrich, on un nen de 12 anys, el Miguel lluitarà per dedicar-se a la música i coneixerà el seu ídol musical, el difunt Ernesto de la Cruz. S'estrenarà el 2 de novembre.

A més, l'actor Gael García Bernal posa la veu a un dels personatges de la pel·lícula.