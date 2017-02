Polanski vol tornar als Estats Units per tancar el judici per violació de 1977

Roman Polanski ha decidit viatjar als Estats Units i enfrontar-se al cas de violació que el persegueix des de 1977, segons ha informat la revista TMZ. El cineasta va ser acusat de mantenir relacions sexuals amb Samantha Geimer, de 13 anys, després de drogar-la en una sessió de fotos a Los Angeles. Ell, que tenia 43 anys, es va declarar culpable i va estar 42 dies a presó. A finals de 1978, estant en llibertat sota fiança, va fugir del país davant la possible situació de complir una nova condemna més severa.

Ara Polanski planeja tornar als Estats Units amb la intenció de deixar de ser un fugitiu, però no contempla ingressar a la presó. El seu advocat Harland Braun, segons informa el portal TMZ, ha demanat a un jutge de la Cort Superior del comtat de Los Angeles que accepti la resolució que va dictaminar un un tribunal de Polònia segons el qual el director havia arribat a un acord amb les autoritats per complir només 48 dies de presó. La víctima, que ara té prop de 50 anys, ha demanat que el cas es tanqui sense imposar cap pena de presó a Polanski.

El 2009 el cineasta va ser arrestat per les autoritats suïsses a l'aeroport de Zuric i va passar dos mesos a la presó i set d'arrest domiciliari, però finalment no va ser extradit als Estats Units. Tampoc ho va ser el desembre de l'any passat, quan el Tribunal Suprem de Polònia en va rebutjar la petició.

Al llarg de tots aquests anys el director no ha pogut viatjar lliurement per Europa i tampoc no ha pogut visitar la tomba de la seva dona, Sharon Tate, a Califòrnia ni anar a veure la seva filla a Londres.