Polèmica per un tuit de la Policia Nacional que 'ajudava' els pirates

La Policia Nacional ha encès els ànims del sector del cinema en emetre un tuit que alertava dels virus que hi pot haver als subtítols que es descarreguen d'internet, un consell que cineastes i actors han entès com una invitació a descarregar-se contingut il·legal (o com a mínim la relativització d'una acció penada).

El tuit ha estat retirat del compte de @Policia, però cineastes com J.A. Bayona i actors com Javier Cámara o Leticia Dolera l'havien caçat i hi han respost:

Este mensaje es como si la @policia te recomendara vacunarte contra la rabia por si te muerde un perro a la hora de entrar a robar. pic.twitter.com/F9qOkFPw50 — JA Bayona (@FilmBayona) 28 de maig de 2017

Querida @policia que naturalicéis un delito como la piratería, no me parece muy ético ni constructivo para la sociedad. https://t.co/bvdxar6Bsx — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 28 de maig de 2017

¡ De Puta madre @policia !



Cuidado no os entre un virus en el ordenador pero... por lo de ROBAR películas no os preocupéis!!! https://t.co/448DrAoXVi — Eduardo Casanova (@educasanova12) 28 de maig de 2017

També la plataforma Filmin, que nodreix de contingut audiovisual oficial, també hi ha dit la seva:

La Policia ha emès un altre tuit on hi ha afegit un "sempre webs oficials", però igualment enllaçant el 'link' d''El Confidencial', on explica com utilitzar de forma segura certs continguts, com ara subtítols.