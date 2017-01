Polèmica a França perquè Roman Polanski presidirà els premis César

Roman Polanski ha estat nomenat president dels premis César de cinema francès, que se celebraran el 24 de febrer. Això ha provocat la indignació de múltiples associacions feministes que consideren la notícia una falta de respecte a les dones i en demanen la destitució a través de la plataforma change.org, que ja reuneix 55.289 signatures, i que serà entregada a l'Acadèmia quan s'arribi a les 75.000. El director continua en cerca i captura als Estats Units des que el 1977 va ser acusat d'haver violat una nena de 13 anys a Los Angeles.

El nomenament de Polanski, que resideix a França, ha provocat reaccions contraposades. D'una banda, s'ha organitzat una manifestació el dia de la gala davant la sala Pleyel. "Em sembla sorprenent i impactant que la història d'una violació no hagi incidit en l'elecció", va sentenciar divendres la ministra de Família i Drets de la Dona, Laurence Rossignol, a l'emissora France Culture. Va lamentar la indiferència de l'Acadèmia dels César davant d'un fet "que avui segueix sent greu i que nosaltres intentem combatre". Des dels cercles feministes s'han llançat crítiques en contra de la impunitat de Polanski gràcies a la seva fama: "Al marge de la qualitat de la filmografia de Polanski, no es pot silenciar el que fet, des de fa 40 anys, fuig de la justícia nord-americana", va dir la portaveu de l'associació Osez le féminisme.

Per altra banda, hi ha hagut opinions menys crítiques, com la de la ministra de Cultura, Audrey Azoulay, que va defensar la independència de l'Acadèmia i l'antiguitat dels fets. "La mateixa víctima ha demanat que es deixi de debatre sobre el tema i que el procediment judicial es tanqui", va dir. L'anterior ministra de Cultura, Aurélie Filippetti, va donar suport obertament el director a France Info: "És un creador que participa en una cerimònia relacionada amb el seu ofici. Que li deixin presidir l'acte".

Una trajectòria complexa

Polanski ha guanyat quatre premis a millor director entre el 1980 i el 2014 i un Oscar el 2003, entre molts d'altres. Però el seu passat el persegueix. El 1978 Polanski va fugir dels Estats Units la vigília de la sentència en què se l'acusava de violació d'una menor, i no hi ha tornat. El 2009 va ser arrestat per les autoritats suïsses a l'aeroport de Zuric i va passar dos mesos a la presó i set d'arrest domiciliari, però finalment no va ser extradit als Estats Units. Tampoc ho va ser el desembre de l'any passat, quan el Tribunal Suprem de Polònia en va rebutjar la petició.

El director fa anys que es nega a fer cap declaració sobre la polèmica de la violació i tampoc ho ha fet després de la seva designació com a president dels premis francesos. La setmana passada, el president de l'Acadèmia dels César va definir el director com a una persona "insaciable" que "ha reinventat el seu art i la seva feina al llarg dels anys".