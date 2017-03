El serial de l'Oscargate: amenacen de mort els culpables de la pífia

La gala dels Oscars d'aquest any està fent història. L'empresa PricewaterhouseCoopers (PwC) ha anunciat que s'ha hagut de posar seguretat a les cases dels dos comptables 'culpables' d'haver lliurat el sobre erroni que havia de contenir el nom del film guanyador a millor pel·lícula. Segons la revista TMZ.com, els dos responsables estan sota vigilància després d'haver rebut amenaces de mort a través de les xarxes socials i d'haver vist fotografies de casa seva a internet.

Els culpables

Només dues persones tenien accés als maletins que contenien els sobres amb les targetes dels noms guanyadors: Brian Cullinan i Martha Ruiz. Cullinan, que es va fer fotografies amb els maletins i va estar fent tuits des del 'backstage' durant la gala (que després de l'escàndol va eliminar), va ser el responsable d'haver entregat el sobre equivocat a Warren Beatty.

Tot i així, la seva companya també ha estat considerada culpable per no haver intervingut quan es va anunciar la pel·lícula equivocada. Un dels regidors de la gala, Gary Natoli va explicar a la revista 'TheWrap' que "quan van cridar a l'equip de 'La La Land' a l'escenari, Ruiz no em va dir res i se suposa que ha d'haver memoritzat tots els guanyadors de la gala".

Emma Stone fotografiada per Cullinan

Va passar més d'un minut abans que Cullinan comentés que hi havia hagut un error, i va ser llavors quan l'equip va reaccionar davant la pífia. Van comprovar el sobre que tenia Ruiz i hi van veure la targeta que atorgava el premi a millor film a 'Moonlight' i no a 'La La Land', com acabaven d'anunciar. Cullinan havia donat per error el sobre del premi a millor actriu per a Emma Stone ('La La Land') i no el de millor pel·lícula.

Com es va produir l'error amb els sobres?També s'ha culpat el nou disseny de les targetes, que indicaven la categoria del premi a la part inferior i en lletra molt petita, fet que pot portar a confusions si no es llegeix bé.

La targeta correcta que premiava 'Moonlight'

Les conseqüències

Els dos culpables van ser vetats dels Oscars dimecres i no podran tornar a treballar en cap gala. Tot i així segueixen estant contractats per l'empresa PwC, que s'ocupa del recompte de vots i de la gestió dels sobres de la gala des de fa 83 anys.

La gran pífia dels dos treballadors ha eclipsat una gala que per a bona part de l'equip organitzatiu va ser correcta. "És inevitable sentir-te malament després d'haver treballat tant per a una cerimònia que queda marcada per una cosa com aquesta", va dir Natoli.

Els testimonis

Cullinan i Ruiz es van bloquejar davant l'error: "L'equip del 'backstage' va haver de forçar els dos responsables a sortir a l'escenari, cap dels dos volia donar la cara", explicava Natoli sorprès, perquè, a més, el dia anterior Cullinan havia preguntat a Natoli i al seu company John Esposito sobre el protocol en cas d'haver-hi un error en l'entrega de premis. "Li vaig dir que si es donava el cas i ell ja sabia qui era el guanyador correcte no calia que vingués a parlar amb nosaltres, sinó que havia de sortir immediatament i rectificar-ho abans que els artistes arribessin a l'escenari", comenta. Tot i així, a l'hora de la veritat aquesta conversa no va servir per a res i Cullinam i Ruiz van reaccionar tard. "No dubto que siguin persones encantadores però senzillament no estan fets per a aquesta feina", va confessar Natoli; "necessitem algú que pugui reaccionar sense por i amb confiança".

El moment de caos amb Cullinan i Beatty

A més, també s'ha comentat el fet que Cullinan estigués fent fotografies mentre se suposava que havia d'estar prestant atenció a la cerimònia.

El futur

L'Acadèmia ha reaccionat al caòtic esdeveniment i ha vetat els dos culpables per les futures gales dels premis, però ara el focus se centra en les suposades amenaces de mort que han rebut. De moment no hi ha gaire informació sobre el cas però l'empresa PwC va anunciar que s'ha hagut de posar vigilància a casa dels dos responsables per prevenir qualsevol perill.