“Adéu, amic. Ens deixa un altre gran artista. ¿Pot anar-se’n a la merda ja el 2016?” Així va reaccionar ahir Madonna a la mort de George Michael. Ha sigut un any fatídic amb la desaparició d’icones de la música popular com David Bowie, Prince i Leonard Cohen, i la mort de George Michael completa la seqüència dels laments. “Estic desolat per la pèrdua de l’estimat Yog [Yours Only George], va dir Andrew Ridgeley, el seu company al duo Wham!

“La seva música viurà com un testimoni del seu talent. No puc creure que hagi marxat”, va escriure Boy George a Twitter. També Elton John i Robbie Williams van expressar el seu condol. El primer, que sempre va fer costat a George Michael, ja des de l’inici de la seva carrera, el va recordar com “una ànima generosa i un artista brillant”. I no s’ho acabava de creure Williams, que d’alguna manera representa la continuació d’un llegat, el pas de formar part d’un grup d’èxit a consolidar una carrera en solitari lluitant contra les expectatives generades per una repercussió molt matinera. Les lamentacions s’han produït arreu, inclosa la Xina, el país on Wham! van fer dos concerts als anys 80 quan gairebé cap grup occidental d’èxit hi treia el cap. Fins i tot van tocar en un acte del Partit Comunista Xinès, però el grup va tornar del viatge amb una sensació agredolça a causa del que George Michael va descriure com un control excessiu del públic per part de les autoritats.

Més enllà de la música

Altres companys de professió que van recordar-lo van ser Paul McCartney, Ringo Starr, Lisa Stansfield, Mark Ronson, Brian Wilson, Belinda Carlisle, Liam Gallagher, Joan Jett, Chaka Khan i Bryan Adams, entre d’altres. I també l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, i el líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, que va destacar el suport de George Michael a la defensa dels col·lectius LGTB i dels drets dels treballadors.

Ricard Robles, codirector del festival Sónar, va assenyalar no només la potència d’algunes cançons, sinó també “el compromís polític” de l’autor de Faith, i va recordar que George Michael va donar suport als miners britànics que als anys 80 van desafiar les polítiques de Margaret Thatcher. Aquesta actitud va ser especialment significativa venint d’un artista que en els dies de Wham! promovia una música més lligada a la celebració que a la protesta. Ja ho diuen que la intenció es demostra amb fets, no només amb cançons. Cal recordar que George Michael també va oposar-se al règim racista de Sud-àfrica, obligant a trencar l’acord al qual havia arribat el seu mànager Simon Napier-Bell amb una societat lligada a interessos sud-africans.

La fundació britànica Terrence Higgins Trust, dedicada a ajudar malalts de sida, va destacar ahir “la generositat” de George Michael, que va donar a diferents organitzacions assistencials els drets d’autor de la cançó Don’t let the sun go down on me, que va interpretar amb Elton John. “Ja et trobem a faltar. Gràcies pel teu activisme radical en la comunitat LGBT. T’estimarem sempre”, va ser el missatge que va publicar la cantant Miley Cyrus a Twitter. D’aquesta manera reconeix no només accions concretes sinó també l’actitud de George Michael per desestigmatitzar el sexe que no s’ajusta als prejudicis heterosexuals.

El músic britànic no deixa una obra extensa. En 35 anys, tot just un parell d’àlbums de Wham! -tres comptant Music from the edge of heaven, que incloïa temes ja publicats abans- i quatre discos d’estudi en solitari, a més de l’àlbum de versions Songs from the last century i el directe Symphonica del 2014, que recull el repertori de la gira orquestral del 2011-2012.

Tanmateix, l’impacte de moltes de les seves cançons el situen entre els artistes més populars del pop. Ho avalen més de cent milions de discos venuts, però també la quantitat de persones que ahir es van arribar als domicilis de George Michael a Londres i Oxfordshire per dipositar-hi flors i espelmes en record de qui els ha acompanyat amb les seves cançons. Aquestes reaccions mesuren el llegat d’algú que era molt més que una icona del pop.

Cinc cançons de George Michael: el camí de l’autoafirmació

‘Careless whisper’

George Michael encara era el 50% de Wham! quan va publicar aquesta cançó, una balada sobre noi que perd noia. El més rellevant és que en el videoclip adopta un vestuari més sobri, si més no comparat amb el de Wham!, que d’alguna manera assenyala cap a on volia evolucionar.

‘I want your sex’

I de sobte els sex symbols dels 80 lluïen barba de dos dies i es deixaven estar de metàfores ensucrades. Així era el George Michael del disc Faith, un home que cantava explícitament el que volia: sexe. En aquells anys 80 que no sabien si ser moderns o no, el videoclip va patir diverses censures.

‘Freedom! ’90’

En el seu combat per fer valer la seva música, ell va decidir no aparèixer en els vidoclips del disc Listen without prejudice. Vol. 1. En el d’aquesta cançó, dirigit per David Fincher, les protagonistes són les models Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatjana Patitz i Cindy Crawford.

‘Outside’

Disco-funk imparable per atacar la hipocresia de la policia de Los Angeles i dels sectors més reaccionaris de la societat. Amb aquesta cançó del 1998, George Michael va replicar l’arrest que va patir, acusat d’actes obscens. L’obscenitat era voler practicar sexe consentit amb un altre home.

‘Let her down easy’

Mai sabrem com volia ser el George Michael del futur. Tanmateix, en la gira simfònica dels anys 2011-2012, després documentada en un disc, caminava cap a la conversió en una mena de crooner del segle XXI; això sí, sempre considerant el sexe com a territori de llibertat, mai d’opressió.