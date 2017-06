El Primavera Sound demana a les administracions que millorin les instal·lacions del Fòrum

El Primavera Sound segueix consolidant les xifres dels últims anys, i tancarà aquest dissabte la dissetena edició amb més de 200.000 assistents, una xifra que inclou tant les jornades al Fòrum com les activitats del Primavera a la Ciutat que van començar fa un mes. Segons les dades facilitades per un dels directors del festival, Alfonso Lanza, aquest any els concerts al Fòrum han rebut 185.000 visitants: 20.000 en la jornada gratuïta de dimecres i 50.000 cada una dels tres dies de pagament. Pel que fa a la procedència del públic, el 55% és internacional, un 3% més que l'any passat.

En una roda de premsa celebrada aquest dissabte, tant Lanza com un altre dels directors, Alberto Guijarro, han manifestat la seva satisfacció tant per l'assistència com pel que Lanza considera "un relleu generacional en el perfil del públic", més jove que en altres edicions. Tanmateix, Guijarro ha llançat un missatge a les administracions perquè millorin les infraestructures del recinte, que també té altres usos a part del Primavera Sound. "Per tirar endavant com cal un festival d'aquestes dimensions, demanem a les administracions unes instal·lacions en millor estat", ha dit Guijarro, que lamenta que no s'hagi fet cap actuació de renovació a l'esplanada que acull els dos escenaris principals, que "està plena de pedres i sots". També reclama millores en la zona central del parc del Fòrum.

"Els jardins estan abandonats i la gespa no es cuida. Volem que s'arregli tot d'una vegada, perquè sinó l'any que ve serà molt complicat obrir els escenaris de l'esplanada", ha afegit Guijarro, que ha recordat que "no hi ha cap altre lloc a Barcelona per fer un festival com aquest". En qualsevol, cas no es plantegen canviar de ciutat: "És un festival que ha nascut a Barcelona i que vol seguir creixent a Barcelona, però volem tenir tots els recintes adequats".