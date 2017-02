Quatre facetes diferents de l’ONCA al Petit Palau

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) comença dijous (20 h) una nova edició del seu cicle al Palau de la Música amb un concert dedicat a Mendelssohn i amb l’actor Roger Casamajor com a narrador. Serà el primer de quatre concerts al Petit Palau que fins a l’11 de maig mostraran diferents facetes de l’orquestra dirigida per Gerard Claret, tant pel que fa al repertori com al format. “El cicle és molt important perquè és l’eix entorn del qual organitzem la programació del primer semestre de l’any”, explica Claret. Serveix també per explicar el present i les intencions futures d’una orquestra de corda a punt de fer 25 anys i que últimament ha fet col·laboracions de tota mena amb Eduard Iniesta, Andrea Motis i Blaumut.

“Hem fet molts concerts amb combinació amb altres músics, i vam pensar que estaria bé que en el cicle hi hagués un concert només de l’ONCA, sent conscients del risc que això comporta, perquè quan no hi ha solista al públic li costa una mica més enganxar-se”, diu Claret sobre la primera cita, que també serà la primera part de la integral de les simfonies per a corda de Mendelssohn que l’orquestra desenvoluparà en els pròxims anys.

“Són unes simfonies molt atractives, molt maques, però també molt difícils, que Mendelssohn va compondre quan tenia entre 10 i 12 anys -recorda Claret-. Quan penso en aquestes simfonies em ve al cap la imatge d’un nen entremaliat que compon unes obres d’una complexitat impressionant”. Per completar el vespre, Roger Casamajor llegirà quatre cartes de Mendelssohn relacionades amb aquesta època que aporten context. El segon concert, el 23 de març, mostrarà “una nova faceta” de l’ONCA, perquè el dirigirà Abel Tomàs, violinista del Quartet Casals. “No havíem convidat mai un concertino director, i a partir d’ara ho farem. Amb l’Abel hi ha un projecte a dos anys”, explica Claret abans d’elogiar el Quartet Casals, una formació de referència per als músics catalans. “Quan toquen, és una meravella veure la capacitat que tenen de comunicar-se i que forma part de la seva manera d’interpretar”. En aquesta primera col·laboració, Tomàs dirigirà obres de Mozart i Arvo Pärt. “Jo faré un pas al costat”, diu Claret, que tornarà a dirigir en el tercer concert del cicle, el 6 abril, en què la solista serà la viola Isabel Villanueva; en el programa, Hoffmeister, Rossini i Rolla.

El cicle del Palau es tancarà l’11 de maig amb un concert de l’ONCA Bàsic, un projecte sorgit en temps de crisi. “El 2009 va començar una hecatombe i he de reconèixer que fins i tot la continuïtat de l’ONCA estava en perill. Vam passar de fer 50 concerts a l’any a menys de la meitat. Però d’una dificultat en vam crear una oportunitat. Vam parlar amb els músics perquè fessin propostes de música de cambra obertes a músics de fora. Va ser un incentiu per a l’orquestra i ha funcionat molt bé”, diu Claret. La proposta que presentaran al Petit Palau serà un concert amb Clàudia Bardagí.