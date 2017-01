"Què pensaria el John, com ho faria?"

Estimat, estimat John. Et sorprendria saber com han sigut els últims dos dies en les nostres vides. A penes fa unes hores t’escrivíem un missatge d’any nou, com solíem fer, per telèfon. No vas respondre. Vam arribar a casa des de les muntanyes la tarda de l’1 de gener i vam trobar expectants la burra, que havia parit una cria preciosa que, desgraciadament, no havia sobreviscut. Així i tot, la bellesa d’aquella criatura era extraordinària. Podies sentir el tall finíssim entre la vida i la mort. Una vida de ben just unes hores.

Avui [abans-d’ahir per al lector] ens arriba la notícia de la teva partida. Noranta anys de vida apassionada i generosa, dedicada a donar veu als que no en tenen, a donar llum a les petites coses, a acompanyar la mirada d’una pregunta, a escoltar.

T’acostaves per escoltar. Buscaves el contacte per entendre, com si volguessis aprehendre l’altre. I les teves mans, sempre les teves mans, agafaven l’avantbraç, abraçant, interrogant amb aquells ulls de gat salvatge i amb aquell somriure còmplice. Són molts el moments compartits amb un got de vi al voltant d’una taula de treball on llegies els teus últims escrits encara per acabar, d’on sorgien idees a partir d’altres idees, paraules que desencadenaven imatges, imatges que desembocaven en paraules.

Sempre vas ser una ànima jove, un pont generacional entre l’abans i l’ara. Parlaves dels morts i dels vius com comunitats que es necessiten i es complementen. Sempre els vas tenir en compte. Ara ets part d’aquesta riba de la humanitat, John. Ets a l’altra banda. Potser encara ets de camí, no sabem com és de lluny aquesta altra riba. Aquí, en aquesta banda, ens deixes orfes de la teva veu càlida i pròxima que tallava la consciència com un bon ganivet talla el pa. Una veu que ens ha ajudat a preguntar-nos per aquest lloc difícil i apassionant anomenat món. Has travessat el que segurament ha sigut el segle més convuls de la nostra història, veient com s’encarnava la contradicció dels homes, capaços de crear ginys meravellosos i de no deixar d’estar mai en guerra. Et vas posicionar sempre al costat dels que lluitaven amb determinació per la seva causa, a Palestina, a Chiapas, amb els Black Panthers, amb els camperols. Vas parlar donant sempre espai a la dona, mirant amb els ulls de la teva mare.

Et seguirem llegint, et seguirem estimant, seguirem pensant que ha sigut meravellós coneixe’t a tu i la teva gent. I ens seguirem preguntant: “Què pensaria el John, com ho faria?”

Que tinguis un bon camí cap a l’altra riba. Potser no hi podràs anar en moto, com t’hauria agradat, però pot ser que et trobis amb una preciosa burra que voldrà saber segur com arribar a l’altra banda. Nosaltres hi anirem d’aquí un temps. Mentrestant, t’imaginarem somrient i abraçant els que et trobis al teu pas. Bon viatge, John.