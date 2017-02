Rajoy veta el debat al Congrés sobre la reparació de les víctimes del franquisme

L'últim intent per reparar les víctimes del franquisme a l'Estat ha naufragat, fins i tot, abans de debatre's. El govern de Mariano Rajoy ha vetat que el ple del Congrés de Diputats debati la setmana que ve la proposició de llei d'ERC per a una reforma completa de la llei de memòria històrica del 2007. L'executiu espanyol ha utilitzat el mecanisme constitucional que li permet vetar des del govern les iniciatives del Congrés que suposin augmentar el pressupost.

Rajoy es blinda vetant al Congrés

El portaveu d'ERC a la cambra baixa, Joan Tardà, ha "lamentat" que el govern espanyol utilitzi "aquest recurs de forma tan recurrent" i no permeti debatre una nova llei que substitueixi "la vergonyosa llei de memòria històrica" socialista, que els republicans van votar en contra perquè no suposava un reconeixement jurídic de les víctimes que els permetés acollir-se a la justícia universal ni anul·lava les sentències del franquisme.

El debat sobre el franquisme ha entrat de nou al Congrés aquestes últimes setmanes. A les portes del debat sobre la proposta d'ERC, que estava prevista per al ple de la setmana que ve i s'havia d'aprovar en la mesa del Congrés d'aquest dimarts, el grup socialista va presentar una iniciativa per exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos i tornar a dotar de pressupost la llei de memòria històrica, en via morta des que Rajoy va arribar a la Moncloa. De totes maneres es tracta d'una proposició no de llei que no té caràcter legislatiu; per tant, és una mera recomanació per al govern espanyol.

Units Podem també ha anunciat aquest dimarts que en la comissió d'Interior de dijous es votarà una iniciativa per obligar al tancament de la Fundación Francisco Franco. Per a la formació lila és una "anomalia democràtica l'existència d'una fundació d'aquestes característiques" i el fet que rebi recursos públics", cosa que seria "inversemblant" en països com Alemanya o Itàlia. L'objectiu d'Units Podem és retratar els populars amb aquest tema.