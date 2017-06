Rap d’esquerres, electrònica còsmica i un parell d’ensurts al Primavera Sound

Divendres, després del multitudinari concert de The XX, alguna cosa anava malament al Fòrum. Encara no havia començat l’èxode massiu dels fans del trio londinenc i l’escenari Ray-Ban tot just es començava a omplir quan va arribar el primer ensurt. Sleaford Mods, el genial duo de Nottingham que en té prou amb unes bases pregravades i un micro per escopir amb ràbia les cuites de la classe obrera britànica, va començar el concert però no se sentia res.

Com que ells ja feien amb el que els arribava dels monitors de l’escenari, no s’adonaven del que passava i la broma va durar una cançó i mitja -va semblar una eternitat-, fins que el públic els va alertar amb una xiulada eixordadora. Llavors, Jason Williamson va fer veure que ensenyava el cul i ell i Andrew Fearn van abandonar enfadats l’escenari. Els tècnics encara van trigar una estona a resoldre el problema, però finalment es va poder reprendre el concert amb normalitat.

Segon ensurt: Sleaford Mods van perdre alguns seguidors, que van decidir no esperar-se que tornés el so i van fer cap a l’escenari Mango, on tocaven Run the Jewels a la mateixa hora. Doncs bé, no feia ni deu minuts que El-P i Killer Mike havien saltat a l’escenari, que el so també es va aturar. Per sort, el públic no es va impacientar i es va quedar clavat on era una bona estona, esperant que es resolgués el problema, probablement perquè la majoria no s’havien assabentat del que estava passant en el mateix moment en un altre escenari.

Per fi, els altaveus van tornar a tronar amb el hip-hop alternatiu dels nord-americans, que combinen bases poderoses amb lletres agressives que basculen entre el vessant més lúdic del rap i el compromís polític (Run the Jewels han donat suport a Bernie Sanders, han criticat Obama i han dit que el pitjor enemic dels negres no és el Ku Klux Klan sinó els blancs moderats). Malgrat l’aridesa de la proposta -dura i amb pocs ganxos melòdics-, el públic va ballar de valent durant l’hora escassa que va durar el concert, i fins i tot va corejar algunes lletres.

Abans d’aquests ensurts, que per sort van tenir solució, Arab Strap havien desplegat el seu sadcore característic davant d’un escenari Ray-Ban ple, però amb unes bases massa en primer pla. Això tapava la riquesa de matisos que el grup d’Aidan Moffat té en disc i el xou va acabar resultant monòton. Els Swans també van pecar del mateix: els seus mantres foscos i eixordadors se suposa que han de colpir a còpia d’intensitat i de superposar capes de distorsió, però l’escassa dinàmica els converteix en avorrits. La manca d’efectes visuals a l’escenari i el fet que el volum no et fes retronar la caixa toràcica va restar contundència a un xou que hauria de ser físicament immersiu.

Arribava el torn de The Make-Up, el grup de garatge i soul crític amb els clixés del rock que ho va deixar l’any 2000 i que ara ha tornat als escenaris. Uniformats amb vestits daurats de lluentons -com si actuessin a Las Vegas- i liderats per un carismàtic Ian Svenonius que no parava de saltar al públic, van oferir un xou solvent, més entretingut que no pas contundent, però ideal per a tots aquells que fugien del pop massiu i tristot dels The XX i que a aquella hora preferien divertir-se: era el concert veritablement alternatiu de la millor franja horària.

Ja ben entrada la matinada, assaltaven l’escenari Front 242, supervivents d’allò que es va anomenar Electronic Body Music (EBM) durant els anys 80. Veterans, però no per això menys potents, els belgues van aconseguir extreure dels altaveus un so poderós i definit, però als antípodes de la meravellosa proposta còsmica de Flying Lotus, futurista i retro a la vegada, com un calidoscopi on cabien samples de jazz, d’Angelo Badalamenti i de Kenji Kawai. Menció especial, també, per a Operators, nou projecte de Dan Boeckner (Wolf Parade) que s’inspira en New Order i recorda altres aproximacions similars com Interpol o Future Islands.