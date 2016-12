50 recomanacions culturals d’autor del 2016

Albert Forns

PERIODISTA I ESCRIPTOR

540x306 Albert Forns Albert Forns

Ha guanyat el premi Anagrama de novel·la per Jambalaia, una crítica al capitalisme inspirada en la societat americana.

‘Picasso romànic’ al MNAC

No li fem prou cas, però és l’exposició de la dècada a dalt de Montjuïc. El diàleg de vuit segles entre els nostres absis i retaules amb les pintures de Picasso s’ha de veure.

A ‘House in Asia’ de l’Agrupación Señor Serrano

El meu espectacle preferit de l’Agrupación Señor Serrano. Recrea, per terra, mar i aire (vídeo, maquetes i fins i tot amb playbacks ) la caça i captura d’Ossama bin Laden.

‘Kova’ de La Veronal

Una de les perles de la temporada de dansa. Un workshop en què Marcos Morau explicava les claus del llenguatge Kova i ens disseccionava els secrets de les coreografies de La Veronal.

‘La mort de Lluís XIV’ d’Albert Serra

És la pel·lícula d’aquest hivern. Amb actors professionals i demostrant una evolució important respecte als seus últims projectes.

Svetlana Aleksiévitx al CCCB

La Nobel russa ens ha fet descobrir que el periodisme pot ser alta literatura. Al CCCB va dialogar amb Francesc Serés, el més semblant a un Aleksiévitx que tenim a Catalunya.

Clara Roquet

GUIONISTA

540x306 Clara Roquet / EFE Clara Roquet / EFE

Es va donar a conèixer com a guionista de 10.000 km i enguany ha guanyat el premi Gaudí al millor curtmetratge pel reconegut El adiós.

‘You want it darker’ de Leonard Cohen

És l’àlbum de comiat de Cohen. És crepuscular i emotiu, i en certa manera també molt espiritual.

‘Vol. 71’ de Nico Roig

La música de Nico Roig és un dels meus grans descobriments de l’any, i el nou disc és preciós, ple de matisos i de lletres evocadores.

‘Todo el tiempo del mundo’ de Pablo Messiez

Una de les millors obres de teatre que he vist en molt de temps, em va commoure profundament i vaig sortir amb la sensació d’haver vist un clàssic.

‘Les amigues de l’Àgata’

És una pel·lícula que parla del moment concret en què comences a construir la teva identitat adulta allunyada de les amistats de l’adolescència amb molta veritat i subtilesa.

‘Léxico familiar’ de Natalia Ginzburg

Converteix el retrat de la quotidianitat i el pas del temps en poesia. Brutal.

Cesc Gay

CINEASTA

540x306 Cesc Gay / PERE TORDERA Cesc Gay / PERE TORDERA

Ha sigut el gran vencedor dels premis de cinema d’aquest any amb Truman, que li va valdre sis Gaudí i cinc Goya. També ha vist com l’èxit teatral Els veïns de dalt arribava a Madrid.

‘La respiración’ d’Alfredo Sanzol

Una obra de teatre divertida i sobretot emocionant que intenta entendre la crisi d’una dona després que la seva parella l’abandoni.

‘You want it darker’ de Leonard Cohen

La millor manera de dir adéu d’un dels poetes i cantautors més grans.

‘Le nouveau ’ de Rudi Rosenberg

Un dels films amb els quals m’ho he passat millor aquest any. Cinema francès del bo.

El Bosch a Madrid

L’exposició sobre el Bosch al Museu del Prado de Madrid era molt però que molt inquietant.

‘Born to run’ del Boss

L’autobiografia escrita pel mateix Bruce Springsteen sobre la seva vida. Un relat íntim i sincer que sorprèn.

Jenn Díaz

ESCRIPTORA

540x306 Jenn Díaz / CRISTINA CALDERER Jenn Díaz / CRISTINA CALDERER

Després de passar-se al català amb Mare i filla, acaba de guanyar el premi Mercè Rodoreda per Vida familiar.

‘Domus’ de S. Pérez Cruz

M’emociona i em commou, i la segueixo disc rere disc. Després d’escoltar incansablement Granada, ja tenia ganes de poder sentir alguna cosa nova.

‘Verbena’ de Maria Arnal i Marcel Bagés

La veu de Maria Arnal i la guitarra de Marcel Bagés m’han tornat l’esperança: es poden seguir fent discos de tanta bellesa com Granada. Ja espero un disc complet.

‘Departament d’especulacions’ de Jenny Offill

Un molt bon llibre escrit d’una manera diferent. El tema és dels que més m’interessen: com la normalitat comença a desfilar-se i queda en no res.

‘Anatomia de les distàncies curtes’ de Marta Orriols

Ha arribat amb força al món de les lletres. El seu primer llibre de relats és una meravella… i és només el primer.

‘Stranger things’

Em declaro addicta a Netflix. Aquesta sèrie m’ha robat moltes hores de lectura i cinema. Sense ser amant ni entesa en ciència-ficció, em va captivar.

Maria Arnal

CANTANT

540x306 Maria Arnal Maria Arnal

Ella és la veu i Marcel Bagés la guitarra elèctrica, i junts són una de les grans notícies musicals del 2016, amb la seva personal recuperació de les cançons populars de Verbena.

Fem Públic

Un projecte que vol visibilitzar les violències sexuals a l’espai públic, buscant resistències i estratègies que fomentin la sobirania del cos al carrer, a través de les tecnologies de la informació i comunicació.

‘Let them eat chaos’ de Kate Tempest

Poeta, profeta, rapera, dramaturga... el seu últim disc i el directe a l’Apolo em van trastocar i inspirar profundament.

‘40 años de éxitos del posfranquismo español’ de Las Víctimas Civiles

La poesia d’Héctor Arnau en el primer disc dels valencians Las Víctimas Civiles és una festa delirant d’ironia i música que s’enganxa de mala manera.

‘Afasians’, de Za! i Loscorderos.sc

Una trobada explosiva a la Pedrera entre aquests quatre; un max-mix de música, ficció absurda, parla desbocada, i molt de ritme, on no sobrava res de res, i em va fer petar de riure.

‘Jaque’ de Pablo Gil

Un fanzín que retrata, a través del collage i l’humor, la corrupció política nacional des dels principis de la democràcia.

Jaume Figueras

PERIODISTA

540x306 Jaume Figueras / PERE TORDERA Jaume Figueras / PERE TORDERA

Mestre dels periodistes de cinema, Figueras ha guanyat el 2016 el Premio Nacional de periodisme i també ha decidit deixar Cinema 3, que s’ha acomiadat després de 30 anys.

‘Sing street’ de John Carney

Un musical irlandès del director de Once. Una història dels anys 80 que automàticament et fa rejovenir no només per la banda sonora, sinó per la manera inspirada i divertida de fer-nos viure una banda estudiantil.

‘Farándula’ de Marta Sanz Premi Herralde de novel·la 2015, és un relat sobre personatges del món del teatre i del cinema amb una enlluernadora riquesa de llenguatge i inequívoques referències a Tot sobre Eva.

‘Ragazzo’ de Lali Álvarez Una obra de teatre sobre la història de Carlo Giuliani, mort per la policia a Gènova el 2001, escrita per Lali Álvarez i amb un Oriol Pla desbordant de vitalitat. Vista al petit teatre Eòlia del carrer Bailèn, et feia viure el drama dels dies de la manifestació antiglobalització.

Bruce Davidson a la Mapfre

Imatges de l’Amèrica dels anys 60 i 70, especialment punyents quan retrata conflictes racials i la vida quotidiana dels més marginats.

‘Nit i dia’

Per fi un material adult amb històries creuades escrites per Jordi Galceran i Lluís Alcarazo amb personatges versemblants i no gaire exemplars. Grans interpretacions, de Clara Segura, Marc Martínez, Vicky Peña, Mario Gas i Miquel Fernández fins a l’últim secundari.

Miqui Otero

NOVEL·LISTA I PERIODISTA

540x306 Miqui Otero / PERE TORDERA Miqui Otero / PERE TORDERA

Ha publicat Rayos (Blackie Books) , la seva novel·la més íntima, que parla de l’amistat, de fer-se gran i del Raval.

‘No voy a pedirle a nadie que me crea’ de Juan Pablo Villalobos

Poques veus tan úniques com la del Villalobos. Aquest cop fa una novel·la mexicano-barcelonina, en què la por, la desaparició i els angles morts són el motor d’una comèdia negríssima i dura entre Flann O’Brien i Mendoza. I Villalobos.

‘Gran salt endavant’ de Da Souza

Els mallorquins Da Souza són com la nina dels meus ulls: divertidíssims, però lírics, increïblement proficients i amb una saviesa natural i gens pomposa.

Josep Julien i Pol López

Dos actors teatrals que m’han fet vibrar i recuperar la fe en la literatura narrada sota els focus. Ningú no explicarà una història de bar tan increïblement colpidora com el Josep Julien a El bon lladre, i el Hamlet del Pol López és un deliri de talent...

‘Paterson’ de Jim Jarmusch

Ho té tot per no agradar-me gens: una defensa de la poesia quotidiana una mica engolada, un ritme esmorteït... Però és una miniatura subtil, graciosa i bonica sobre la incapacitat de viure la vida que t’ha tocat.

‘The night of’ de Richard Price

Amb aquesta sèrie m’he emocionat de debò. És una denúncia no pamfletària del sistema amb un personatge quixotesc inoblidable interpretat per John Turturro.

Eva Prats

ARQUITECTA

540x306 Eva Prats / PERE VIRGILI Eva Prats / PERE VIRGILI

La impressionant rehabilitació que ha fet de la nova Sala Beckett, juntament amb Ricardo Flores (Flores & Prats Arquitectes), ja ha començat a rebre premis.

‘Madeinusa’ al Macba

Impressionant exposició de Miralda al Macba sobre els seus treballs americans i l’aparició del llibre El Internacional, alegre història del restaurant de culte a Nova York que va codirigir amb Montse Guillén.

Juanjo Lahuerta, director de la Càtedra Gaudí

L’arquitecte Juan José Lahuerta planteja el repte de recuperar l’obra i la figura de Gaudí allunyant-se de la mistificació que ha provocat la la veneració turística.

La superilla a prova

La voluntat de Barcelona per millorar el seu funcionament urbà ha posat finalment a debat de la ciutadania la llargament estudiada proposta de superilla a l’Eixample. Una jerarquització de carrers que pot donar més ritme a la monòtona retícula de Barcelona.

Joan Miró torna a Sert

Art, arquitectura i jardins es combinen més equilibradament en revisitar la Fundació Miró. Les obres del pintor tornen a ocupar les sales de l’edifici original dissenyat a mida pel seu amic arquitecte Josep Lluís Sert.

L’aposta de la Beckett

Suma a la seva cartellera una programació oberta que atraurà al món del teatre disciplines diverses per reflexionar i debatre temàtiques del món d’avui.

Joan Pons

MÚSIC

540x306 Jpan Pons, El Petit de Cal Eril Jpan Pons, El Petit de Cal Eril

El Petit de Cal Eril ha publicat La força, un dels discos de l’any segons els crítics del Play, que continuarà presentant en gira.

‘Mangy love’ de Cass Mccombs

Aquest disc té algunes cançons que podria escoltar en loop durant dies. És el meu regal de Reis, bé, espero que ho sigui.

‘Rattlesnake’ de King Gizzard & The Lizard

Els vaig descobrir fa poc gràcies a l’Hereu Escampa i en Dofí Malalt, que tot gravant me’n van parlar. Aquesta cançó és l’avançament dels 5 àlbums que editaran aquest 2017! L’he de ballar amb els meus fills, com a mínim, un cop al dia.

‘La cremallera’ de Martí Sales

No se si és gaire ortodox recomanar un llibre que encara no has llegit, però en aquest cas l’ortodòxia ens la podem estalviar. No sé si serà poesia o si serà narrativa, però sé segur que el que hagi escrit en Martí em farà riure i plorar. A més recomano l’editorial que ho edita, Les Males Herbes, perquè tot el que editen té màgia. No fallen.

L’Antic Forn de Sergi Ortiz Menjar a l’Antic Forn és un plaer immens, no sé fins quan un restaurant amb cuina de proximitat i inspiracions asiàtiques podrà perdurar a la Segarra, però menjar-hi us proporcionarà plaer, molt.

Hot Blues a Igualada

El Hot Blues és un oasi, el temps hi corre diferent i la música hi sona diferent. Pots anar a veure un grup que coneixes o anar-hi sense tenir ni idea del que escoltaràs, però un cop allí, clac, quedes hipnotitzat, el lloc ideal per viure un concert.

Carlota Olcina

ACTRIU

540x306 Carlota Olcina Carlota Olcina

L’actriu ha tingut un any atrafegat. A més de tornar a televisió, a la sèrie de TV3 Nit i dia, ha protagonitzat Dansa d’agost a la Biblioteca de Catalunya i Incendios al Teatro de la Abadía.

‘Biografia del silenci’ de Pablo d’Ors

El descobriment de l’any. Un petit assaig sobre la meditació. Em va captivar per la seva senzillesa, que va directa a l’ànima. A partir d’ara, un llibre de capçalera juntament amb Cartes a un jove poeta de Rilke.

‘Domus’ de Sílvia Pérez Cruz

Al concert de presentació del disc, una vegada més, la Sílvia em va fer vibrar i emocionar amb el seu talent i sensibilitat.

World Press Photo al CCCB

Una oportunitat per informar-se, entendre o qüestionar-se el món en què vivim. Increïble la feina dels fotoperiodistes que ens acosten una crua realitat que no podem deixar de banda. Colpidora.

Col·lecció de llibres infantils ‘Miranda’

L’Editorial Edelvives ha presentat aquesta col·lecció de la meva estimada amiga Itziar Miranda, juntament amb el seu germà, el seu marit i una il·lustradora, que expliquen deliciosament la vida i obra de grans dones de la història, com per exemple Frida Kahlo, Marie Curie, Billie Holiday... i moltes més.

Ara Malikian

Recentment estic disfrutant de l’últim disc del violinista libanès, La increíble historia de Violín.