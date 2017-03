Richard Gere inaugurarà un nou festival a Barcelona

Richard Gere serà el gran reclam de la primera edició del BCN Film Fest, un nou festival de cinema que tindrà lloc als cinemes Verdi del 21 al 28 d'abril. L'actor nord-americà visitarà Barcelona per presentar la inauguració del festival, 'Norman', de Joseph Cedar –director de la premiada 'Peu de pàgina'–, un 'thriller' dramàtic sobre la relació casual d'un anònim home de negocis amb un polític que s'acaba convertint en un important líder mundial.

El nou festival, que tindrà la festa de Sant Jordi com a "eix vertebrador", vol posar el focus en el "cinema popular" i de "caràcter generalista", encaixant la línia de la secció oficial en "un triangle format pel cinema, la història i la literatura" i amb un fort "plantejament educacional", fent partícips els estudiants i les escoles amb sessions matinals a 2,90 euros per al públic menor de 18 anys. El BCN Film Fest també tindrà una secció dedicada la comèdia (Cinema amb Gràcia) i un calaix de sastre (Zona Oberta) on acollir sessions especials, cinema educatiu i sèries de televisió.

Tavernier, padrí del festival

Un altre nom destacat del festival és el del cineasta francès Bertrand Tavernier, que hi presentarà el seu documental sobre el cinema francès 'Las películas de mi vida'. El director francès exercirà de padrí del festival en aquesta primera edició i seleccionarà els quatre títols clàssics de la secció Imprescindibles, un dels quals serà 'Els amants de Montparnasse', de Jacques Becker.

540x306 El director francès Bertrand Tavernier ahir a la Filmoteca de Catalunya, que projecta un cicle retrospectiu sobre la seva obra fins al 14 de juliol. / CRISTINA CALDERER El director francès Bertrand Tavernier ahir a la Filmoteca de Catalunya, que projecta un cicle retrospectiu sobre la seva obra fins al 14 de juliol. / CRISTINA CALDERER

El cartell del primer BCN Film Fest també inclourà en la seva secció oficial títols com la comèdia dramàtica ' Su mejor historia', de Lone Scherfig, la biografia de la cantant folk canadenca Maud Lewis, 'Maudie', que protagonitzen Ethan Hawke i Sally Hawkins i el drama japonès 'Nagasaki: Recuerdos de mi hijo', de Yoji Yamada. En la secció dedicada a la comèdia ja estan confirmades la francesa '50 primaveras', amb Agnès Jaoui i 'Un italiano en Noruega, que presentarà l'actor i guionista del film, italià Checco Zalone.

Al darrere del festival hi ha l'empresa propietària dels Verdi, la distribuïdora A Contracorriente, però l'organització és compartida amb l'equip del madrileny Festival Educacine. El BCN Film Fest tindrà tres premis: el del jurat (format per un escriptor, un historiador i un cineasta), el del públic i el d'un jurat escolar. La programació completa es farà públic el 6 d'abril.