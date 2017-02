Ricky Martin actuarà a Barcelona el 16 de maig

Ricky Martin torna a Barcelona per presentar el seu àlbum 'A quien quiera escuchar' dins la gira mundial 'One world tour', que va començar el 2015 a Nova Zelanda. El cantant ja ha actuat en escenaris de Mèxic, els Estats Units, Canadà, l'Amèrica Llatina i Europa. La seva primera actuació a l'Estat serà el 13 de maig a la Corunya, l'endemà a Bilbao, el 16 de maig al Palau Sant Jordi de Barcelona, el 19 a València, el 20 a Sevilla i el 23 a Madrid. Les entrades sortiran a la venda el dijous 23 de febrer a les 10 del matí.

El públic podrà gaudir tant dels èxits més recents com 'Vente pa' ca' i 'La Mordidita', com 'Come With Me', 'She Bangs', 'Tal Vez', 'Pégate', 'Adiós' i 'Livin' la Vida Loca', entre d'altres. El seu últim senzill, 'Vente pa'ca', en col·laboració amb Maluma, ha ocupat els primers llocs de les llistes a Xile, Colòmbia, República Dominicana, Guatemala, Mèxic i Panamà i en una setmana va aconseguir 14 milions de reproduccions.

La gira espanyola comptarà amb un grup convidat: la banda juvenil CNCO, de la qual Martin n'és mànager, que presentarà el seu àlbum 'Primera cita'. El grup ha anunciat recentment la seva primera gira internacional 'Más allá tour'.