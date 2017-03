Robert Downey Jr. protagonitzarà la nova pel·lícula del Doctor Dolittle

D'Iron Man a Doctor Dolittle, l'actor més ben pagat de Hollywood interpretarà el paper del metge que parla amb els animals en el film 'The voyage of Doctor Dolittle' (Universal Studios), segons avança 'The Hollywood Reporter'. El personatge, basat en la sèrie de llibres infantils de Hugh Lofting datats als anys 20, serà el primer paper de Robert Downey Jr. en anys que s'allunya de l'univers Marvel. Stephen Gaghan, director del film 'Gold' l'any passat, dirigirà la peça a partir d'un guió que va escriure ell mateix basat en un esborrany de Tom Shepherd.

El personatge del Doctor Dolittle va aparèixer a la gran pantalla per primer cop el 1967, en el film musical 'Doctor Dolittle' dirigit per Richard Fleischer i protagonitzat per Rex Harrison. No va tenir una bona rebuda del públic però tot i així va ser nominada als Oscars per millor pel·lícula i va guanyar els premis a millor cançó original i efectes especials. Però el gran èxit de la història de Dolittle va arribar el 1998 quan Eddie Murphy va posar-se a la pell del protagonista. Anys més tard se'n van fer quatre seqüeles, tot i que algunes d'elles no es van poder veure al cinema, sinó que es van passar directament en format vídeo.

En els últims anys, Robert Downey Jr. ha participat en les pel·lícules de Sherlock Holmes, 'Vengadores: La era de Ultrón' i 'Capitán America: Civil War'. Aquest any l'actor interpretarà al superheroi Iron Man a 'Spider-Man: Homecoming', la nova cinta de l'home aranya que liderarà Tom Holland.