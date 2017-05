Els Rolling Stones actuaran a Barcelona el 27 de setembre

Els Rolling Stones tornen a Barcelona. La banda liderada per Mick Jagger i Keith Richards actuarà el 27 de setembre a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El concert formarà part del No Filter Tour, la gira de tretze dates que la banda anglesa oferirà a Europa al setembre i l'octubre i que també passarà per Hamburg, Munich, Lucca, Amsterdam i París, entre d'altres ciutats. La de Barcelona serà l'única actuació dels Rolling Stones a l'estat espanyol. Les entrades es posaran a la venda el 16 de maig.

L'última llançament discogràfic de la mítica banda anglesa va ser 'Blue & Lonesome', un disc de versions de vells clàssics del blues que servia d'homenatge als seus 'bluesmen' de capçalera.