Roman Polanski, acusat d'agressió sexual per una altra dona

Una dona ha denunciat públicament el director Roman Polanski per haver abusat d'ella el 1973, quan la víctima era una adolescent de 16 anys. Identificada com a Robin M., la dona va comparèixer en una roda de premsa juntament amb l'advocada Gloria Allred per revelar les seves acusacions contra el director de cinema per un cas que ja ha prescrit.

És la tercera dona que denuncia abusos per part del director després de Charlotte Lewis el 2010 i Samantha Geimer el 1977, un cas del qual Polanski es va declarar culpable tot i que es va fugar a Europa abans de ser condemnat.

"Vaig ser sexualment victimitzada per Roman Polanski quan era una menor de 16 anys, el 1973", va assenyalar Robin M. en roda de premsa. La dona va explicar que s'ha decidit a fer la denúncia quatre dècades després dels fets arran de la decisió recent de Geimer de tancar el seu cas". "Jo no ho he superat, i crec que Roman Polanski ha de pagar pels seus crims contra la menor de 13 anys Samantha Geimer", va afirmar la Robin, de 59 anys. El seu cas, però, ja ha prescrit.

La dona no va donar detalls sobre el presumpte abús, però va explicar que, en els més de 40 anys que van transcórrer des del 1973, tan sols s'havia atrevit a confessar l'abús a una amiga, perquè temia que el seu pare fes "alguna cosa que el portés a la presó per la resta de la seva vida". Quan Geimer va donar suport al tancament del seu cas, es va enfurismar i va decidir sortir a la llum pública per fer saber que hi ha més víctimes del director.



L'advocat de Polanski qüestiona la denúncia

La seva advocada, Gloria Allred, va aclarir que Robin M. sí que podria interposar una demanda civil contra Polanski, però que de moment havia decidit no denunciar. En declaracions a 'Variety', l'advocat de Polanski, Harland Braun, va qüestionar les declaracions de Robin M. i va dir que si tenia alguna cosa sòlida a al·legar contra Polanski hauria d'anar al jutjat i presentar una demanda. "Per què una roda de premsa? L'únic propòsit és generar publicitat i potser mirar d'influenciar un jutge", va afegir Braun, que va vincular les acusacions amb la causa encara oberta contra Polanski pel cas Geimer.

Polanski, que ara té 83 anys, va presentar al febrer una sèrie de documents per tornar als Estats Units i tancar el cas sense haver de passar per la presó, però un jutge de Los Angeles va rebutjar la seva proposta.