Rototom, música amb la mirada a Àfrica

Toots & The Maytals tenen aquella famosa versió del (Take me home) Country roads, de John Denver, que ben bé podria servir per resumir l’essència d’un festival que torna als orígens del reggae. El Rototom Sunsplash, que se celebra des d’aquest dissabte fins al 19 d’agost a Benicàssim, és la gran cita estatal amb la música reggae, però també amb la cultura, el compromís social i l’esperit comunitari. Ja als seus inicis, el 1994, el Rototom oferia petites xerrades i cinefòrums que al llarg dels anys han evolucionat fins a adquirir la importància que tenen ara.

L’edició actual tindrà un Fòrum Social on es donaran cita ponents de tot el món per reflexionar, juntament amb els assistents, sobre les diverses cares de l’Àfrica i on participen també entitats com Acnur, Caravana Abriendo Fronteras i Àfrica Doolu. La Reggae University serà el lloc on músics, periodistes, productors i acadèmics discutiran sobre la història i la cultura del reggae, a més de fer projeccions, tallers i trobades de rastafaris. Pachamana, Social Art Gallery i No Profit són algunes de les àrees d’aquesta gran programació paral·lela.

L’aposta “no és casual”, explica Rosa Sevillano, responsable de la programació cultural del Rototom. “És el nostre públic qui ens reclama les activitats culturals”, assegura. Adoptar aquest model de festival amb ànima o de caràcter social requereix gestionar amb cura els acords de patrocini i col·laboració, per allò de la coherència i la doble moral. Festivals com Glastonbury s’alien amb agències com Greenpeace i WaterAid UK i amb marques locals com la sidra Somerset Cider. Al nostre país es comencen a perfilar dos estils de festivals. “Fa anys que el Rototom Sunsplash està en aquest camí i això comporta un esforç econòmic molt fort”, explica Sevillano, però al mateix temps els permet sentir-se “molt lliures”. “Pràcticament ens autofinancem -diu la responsable-. Ens resulta més satisfactori col·laborar socialment amb entitats que econòmicament amb grans corporacions”.

Del ‘reggae’ a la rumba fusió

Però el Rototom no seria un dels festivals més importants de reggae d’Europa sense una programació musical a l’altura. Al llarg dels seus vuit dies destaquen els concerts de The Wailers, mítica banda que va acompanyar Bob Marley del 1974 fins a la mort del rastaman el 1981, i els incansables Toots & The Maytals. Youssou N’Dour, responsable d’himnes com 7 seconds, Raging Fyah presentant el disc Everlasting i artistes nous que han revolucionat el reggae més espiritual, com Marcus Gad, se sumen a un cartell musculós on també caben el dub, el dancehall, l’ska i la rumba fusió que defensen bandes com La Pegatina, The Specials, Amparanoia, Shaggy i Alpha Blondy.